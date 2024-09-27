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Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatlar

Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatlar Xiaomi'nin yeni tanıttığı Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu ve telefonlar ön siparişe açıldı.