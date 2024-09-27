Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatlar
Haber Merkezi

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni modelleri 14T ve 14T Pro resmi olarak tanıtıldı.

Çinli şirket, ülkemizdeki kullanıcıları çok bekletmeden telefonları ön siparişe açtı. Böylece yeni modellerin fiyatları da belli oldu.

Telefonların Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısaca göz atalım.

XIAOMI 14T ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Arka Kamera: OIS destekli F1.7 diyaframlı Sony IMX906 sensörlü ana kamera, 50MP F1.9 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera

Ön Kamera: 32MP selfie kamerası

Pil: 67W hızlı şarj, 5.000 mAh

XIAOMI 14T PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Arka Kamera: OIS destekli Light Fusion 900 sensörlü 50MP F1.6 ana kamera, 50MP F2.0 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera

Ön Kamera: 32MP selfie kamerası

Pil: 5.000 mAh, 120W şarj hızı

XIAOMI 14T SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

14T 12GB+256GB: 29.999 TL

Xiaomi 14T 12GB+512GB: 32.999 TL

Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB: 39.999 TL

Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB: 42.999 TL

Xiaomi 14T Pro 12GB+1TB: 46.999 TL

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Muhammet Karal
Editör