Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatlar

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri 14T ve 14T Pro resmi olarak tanıtıldı.
Çinli şirket, ülkemizdeki kullanıcıları çok bekletmeden telefonları ön siparişe açtı. Böylece yeni modellerin Türkiye fiyatları da belli oldu.
Telefonların Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısaca göz atalım.
XIAOMI 14T ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED
İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
RAM: 12 GB
Depolama: 256 GB
İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
Arka Kamera: OIS destekli F1.7 diyaframlı Sony IMX906 sensörlü ana kamera, 50MP F1.9 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera
Ön Kamera: 32MP selfie kamerası
Pil: 67W hızlı şarj, 5.000 mAh
XIAOMI 14T PRO ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED
İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
RAM: 12 GB
Depolama: 512 GB
İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
Arka Kamera: OIS destekli Light Fusion 900 sensörlü 50MP F1.6 ana kamera, 50MP F2.0 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera
Ön Kamera: 32MP selfie kamerası
Pil: 5.000 mAh, 120W şarj hızı
XIAOMI 14T SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI
Xiaomi 14T 12GB+256GB: 29.999 TL
Xiaomi 14T 12GB+512GB: 32.999 TL
Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB: 39.999 TL
Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB: 42.999 TL
Xiaomi 14T Pro 12GB+1TB: 46.999 TL
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