Xiaomi, 4 telefona olan desteği kesiyor: İşte artık güncelleme alamayacak modeller Xiaomi, bazı telefonlara olan desteğini sonlandırdı. Nisan ayı itibarıyla güncelleme desteği kesilen modellere yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlarına uzun vade güncelleme sunan Xiaomi, zaman zaman bazı modellerine olan desteğini sonlandırma kararı alıyor.

Bugüne kadar yüzlerce Xiaomi ve Redmi serisi akıllı telefonlar için güncelleme desteği sona ererken, yeni modellerin çıkmasıyla liste uzamaya devam ediyor.

Şirketin bir zamanlar popüler olan pek çok telefonu, yeni Android güncellemelerini almayacak.

Destek verilmeyecek telefonlar güncellendi

Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesinin ardından belirli modelleri yavaş yavaş desteği kesmeye başladı.

Xiaomi, güncelleme desteği kesilen cihazların bulunduğu EOS (Destek Sonu) listesi güncellendi.

Peki Nisan 2024 itibarıyla güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Poco ve Redmi modelleri hangileri?

Nisan 2024 güncel Xiaomi EOS listesine göre; Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro, Mi 11 Lite 4G ve MIX Fold modelleri için güncelleme desteği kesildi.

Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro ve Mi 11 Lite için Android 13 tabanlı MIUI 14 son güncelleme oldu. MIX Fold ise HyperOS tabanlı Android 13 güncellemesinde kaldı.