Xiaomi 5.5G hazırlıklarına başladı: Güncellemeler yolda Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen cihazlar için 5.5G desteğini kullanıma sunacak.

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Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Her ne kadar 5G birçok ülkede kullanılmasa da Çin için bu teknoloji artık eskimiş durumda.

Çinli yetkililer, ülke genelinde 5.5G teknolojisinin kullanılmaya başlayacağını duyurmuştu.

Xiaomi hazırlıklara başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 5.5G'ye geçmek için hazırlıklara başladı. Şirket, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen cihazlar için 5.5G güncellemelerini telefonlara sunacak.

En yeni Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 işlemcilerle donatılmış akıllı telefonların çoğu 5,5G'yi destekleyecek.

Bu nedenle, 2024 amiral gemisi telefonların 5.5G desteği ile geleceğini söyleyebiliriz.

5.5G neler sunuyor

Yeni teknoloji, 5G'den daha kaliteli bağlantı sunuyor. Bu teknolojinin kullanıldığı yerlerde 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızlarına ulaşılabiliyor.