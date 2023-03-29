Xiaomi, bir modele daha MIUI 14 güncellemesi sunuyor Xiaomi, MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Redmi Note 9 kullanıcıları için sevindirici haber geldi.

ensonhaber.com Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek. MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti. İlginizi Çekebilir Güncelleme desteği sonlanan Xiaomi modelleri Haberin Detayları Redmi Note 9 Pro kullanıcılarına müjde Xiaomi, şimdi de Redmi Note 9 Pro için Android 12 tabanlı MIUI 14 güncellemesini kullanıma sundu. MIUI 14 güncellemesi, Global ROM çalıştıran Redmi Note 9 Pro modelleri için ilk etapta 'V14.0.3.0.SJZMIXM' yapı numarasıyla geliyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro, Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümü ile kullanıcılara sunulmuştu. Mi Pilot kullanıcıları için paylaşılan güncellemenin, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak kararlı betanın ardından küresel pazarda yayınlanacağı belirtiliyor.