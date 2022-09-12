Xiaomi Civi 2, yakında piyasaya sürülecek

Xiaomi Civi serisi akıllı telefonların arasına bir yenisi ekleniyor. İşte Xiaomi Civi 2 hakkında tüm bilgiler...

Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl yelpazesine yeni bir seri daha eklemişti.

Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli, Eylül 2021'de görücüye çıkmıştı.

Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi serinin ikinci modeli ise bir yıl aranın ardından yine eylül ayında tanıtılabilir.

Xiaomi Civi 2, ortaya çıktı

Xiaomi Civi 2 adı altında pazara giriş yapacak akıllı telefon, Çinli 3C sertifikasyon kurumunun veritabanında ortaya çıkmıştı. Telefon, şimdi ise Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (CMIIT) web sitesinde listelendi.

Sertifika sitesinde, 2209129SC model numarası ile listelenen Xiaomi Civi 2'nin, 5G ve çift sim kart desteğine sahip olacağı doğrulandı.



Sertifika belgelerine göre akıllı telefon, Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak ve 67W hızlı şarjı destekleyecek.

Full HD+ çözünürlük sunan 120HZ OLED ekranla gelecek Xiaomi Civi 2, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça, diğer özelliklerin de ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Civi, aşağıdaki fiyatlarla satışa sunulmuştu: