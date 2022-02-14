Xiaomi: En iyi olmak için Apple ile savaşacağız

Xiaomi: En iyi olmak için Apple ile savaşacağız

Xiaomi CEO'su Lei Jun, dünyanın en büyük akıllı telefon markası olmak için Apple ile savaşacaklarını açıkladı.

Son yılların en popüler akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, şu anda birçok ülkede en çok satan marka konumunda bulunsa da hala dünyanın en büyüğü değil.

Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin üç yıl içerisinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı hedeflediğini açıkladı.

APPLE İLE SAVAŞACAĞIZ

Xiaomi'nin Apple'a karşı çok daha çetin bir mücadele başlattığını ve ölüm kalım savaşına hazır olduklarını söyleyen Lei Jun, oldukça iddialı hedefler belirledi.

ÜST SEGMENT TELEFONLARA ODAKLANACAK

Bildiğiniz gibi Huawei, ABD baskıları nedeniyle Çin'deki hakim durumunu kaybetmiş ve oldukça zor durumda kalmıştı.

Huawei'den kalan boşluğu doldurmaya çalışarak Apple'a doğrudan rakip olmak istediklerini belirten Lei Jun, bu süreçte özellikle üst düzey akıllı telefon pazarına odaklanacaklarını dile getirdi.

ÇİN'DE SON DURUM

Apple, 2021'in dördüncü çeyreğinde Çin'de en çok satan akıllı telefon markası Vivo'yu tahtından indirerek, yüzde 23 pazar payıyla zirveye yükselmişti.

Son dönemlerin popüler üreticilerinden Vivo ise yüzde 19'luk pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor.

Üçüncü sıradaki Oppo'nun yüzde 17, dördüncü sıradaki Honor'un yüzde 15 ve beşinci Xiaomi'nin yüzde 13 pazar payı bulunuyor.