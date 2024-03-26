Xiaomi, HyperOS güncellemesini yeni modellere sunmaya başladı Xiaomi, HyperOS güncellemesini bazı Redmi ve POCO modelleri için kullanıma sundu. İşte güncelleme alan telefonlar.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.

Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.

Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor.

Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, bir süredir dünya genelindeki kullanıcılara da dağıtılıyor.

Yeni güncelleme alan Xiaomi telefonlar

Xiaomi, HyperOS güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Son olarak, Redmi Note 13, Redmi 13C, POCO C65, Redmi Note 11 Pro 5G ve POCO X4 Pro 5G için HyperOS güncellemesi yayınlandı.

Söz konusu HyperOS güncellemesi; Redmi Note 11 Pro 5G ve POCO X4 Pro 5G için yayınlanan son büyük güncelleme oldu.

Bu telefonlar, artık sürüm güncellemesi alamayacak. Telefonlara, artık sadece güvenlik güncellemeleri gelecek.

Birkaç hafta içinde tüm kullanıcıların yeni güncellemeye erişmesi bekleniyor.

HyperOS neler getiriyor

Android 14 sürümünü temel alan HyperOS; yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler barındırıyor.

Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak, kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği sunuluyor. Ayrıca, kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.