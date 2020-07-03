Xiaomi MI 9 için MIUI 12 güncellemesi yayınlandı

Kararlı MIUI 12 güncellemesi, Xiaomi Mi 9'un küresel sürümü için kullanıma sunuldu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor.

Şimdiye kadar MIUI 12 güncellemesini beta olarak kullanıma sunan Xiaomi, bazı modeller için güncellemenin en son kararlı sürümünü yayınlamıştı. MIUI 12 kararlı güncellemesini alan modellere MI 9 da eklendi.

Çinli şirket, MI 9'un global ve Avrupa sürümü için güncellemeyi dağıtmaya başladı.

Xiaomi MI 9 kullanıcılarına sunulan yeni güncelleme, mevcut sürümünüze bağlı olarak 537 MB ile 2.4 GB arasında değişebiliyor. V12.0.1.0.QFAMIXM sürüm numarasıyla yayınlanan güncelleme henüz telefonunuza gelmediyse, manuel yolla da yükleme yapabilirsiniz.

Eğer Xiaomi MI 9'un global sürümüne sahipseniz, BURAYA tıklayarak güncellemeyi telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Daba sonra telefonunuzun Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemesi bölümüne gidin.

Ekranda yer alan logoya ard arda 7-8 defa dokunun. Ardından sağ üstteki üç noktalı menüden, ‘Güncelleme paketini seçin‘e dokunun ve indirdiğiniz .zip dosyasını seçin.

Bu aşamadan sonra güncelleme otomatik olarak telefonunuza yüklenecektir.