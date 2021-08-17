Xiaomi, Mi Mix 4 ile bir dakikada 46 milyon dolar kazandı

Xiaomi, Mi Mix 4 ile bir dakikada 46 milyon dolar kazandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin son amiral gemisi Mi Mix 4, satışa çıkar çıkmaz tükendi ve bir dakikada 46 milyon dolarlık gelir sağladı.

Xiaomi, yeni üst segment akıllı telefonu Mi Mix 4'ü geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Sahip olduğu ekran altına gömülü kamerası ile dikkat çeken ve uzun bir süredir beklenen telefon, oldukça yoğun ilgi gördü.

Xiaomi Mi Mix 4, dün itibarıyla Çin'de satışa çıktı ve sadece 60 saniyede tüm stoklar tükenti.

BİR DAKİKADA 43 MİLYON DOLAR GELİR

Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre Mi Mix 4, sadece bir dakika içinde 46.3 milyon dolar kazandırdı. Telefonun satış fiyatı düşünüldüğünde, bir dakikada yaklaşık 50 bin adet Mi Mix 4 satıldığı tahmin ediliyor.

Xiaomi başkanı Liu Weibing, Mi Mix 4'ün az sayıda üretilen ilk partisinin hemen tükenmesi hakkında kullanıcılardan özür diledi.

Snapdragon 888 Plus işlemcisinin üretiminde yaşanan tedarik sorunları ve seramik kasaların imalatındaki zorluk, ilk partinin sınırlı sayıda üretilmesine neden olmuştu.

XIAOMI MI MIX 4 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde CUP AMOLED ekran, 120 Hz tazeleme, 480 Hz dokunma hassasiyeti, Dolby Vision ve HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+

RAM: 8 GB / 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 20 MP (ekran altına gömülü)

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 8 MP

Batarya: 4.500 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IR Blaster

Fiyatlar: