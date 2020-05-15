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    Xiaomi Mi Note 10'a Android 10 güncellemesi geldi

    Xiaomi, aylardır bekleyen Mi Note 10 kullanıcıları için Android 10 güncellemesini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 15:31
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    Xiaomi Mi Note 10'a Android 10 güncellemesi geldi

    Akıllı telefon üreticileri Android 10 güncellemesini yavaş yavaş dağıtmaya devam ederken, bir hamle de Xiaomi'den geldi.

    Daha önce Mi Mix 3, Redmi Note 8 Pro, Mi Max 3 ve Mi 8 Lite gibi bazı modellerine Android 10 güncellemesini getiren Çinli şirket, şimdi de Mi Note 10 modeli için güncellemeyi dağıtmaya başladı.

    Güncelleme, "MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM" sürüm numarasıyla geliyor ve global Mi Note 10 kullanıcılarına dağıtılıyor.

    xiaomi

    MIUI 11 ARA YÜZÜYLE GELİYOR

    2,6 GB boyutunda olan Android 10 güncellemesi, MIUI 11 ara yüzünü temel alıyor. Kullanıcılar, MIUI 12 için biraz daha beklemesi gerekecek.

    Beta sürümünden yeni çıkan güncelleme, kademeli olarak bütün Xiaomi Mi Note 10 kullanıcılarına sunulacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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