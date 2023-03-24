Xiaomi, OPPO ve Vivo, Apple AirDrop'a rakip oluyor Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo ve Vivo, AirDrop'a rakip olacak yeni bir dosya aktarım sistemi geliştiriyor.

Haber Merkezi

Apple, iPhone'lar için yıllar önce iOS 7 işletim sistemini tanıtırken, bunun yanında bir de AirDrop isimli yeni dosya paylaşım sistemini duyurmuştu.

Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, büyük boyutlu dosyaları diğer iOS ve Mac cihazlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

2019 yılında Vivo, Xiaomi ve OPPO, markalar arası doğrudan dosya aktarımı için ortaklık kurduklarını açıklamıştı.

AirDrop'a rakip olacak

Herhangi bir üçüncü taraf uygulama olmadan 20 MBps'e kadar fotoğraf ve kişi transferine fırsat tanıyan bu özellik, yeni iş birliği kapsamında artık daha verimli olacak ve doğrudan AirDrop'un rakibi olacak.

Böylece kullanıcılar, bu üç marka arasında üçüncü taraf uygulamalarını ve verilerini de yeni telefonlarına hızlı bir şekilde aktarabilecek.

Şu an itibarıyla, bu işlevselliğin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eşler arası aktarım Çin dışında da mevcut olduğundan, iyileştirilmiş veri taşıma özelliği de yakın gelecekte Çin dışındaki kullanıcılara da sunulabilir.