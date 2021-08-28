Xiaomi POCO X3 için MIUI 12.5 güncellemesi Türkiye'de yayınlandı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı orta segment telefonu POCO X3 NFC, Türkiye^de MIUI 12.5 güncellemesini almaya başladı. Yeni güncelleme, kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, artık yerini en son güncelleme olan MIUI 12.5 sürümüne bırakıyor.

Çinli şirket, şimdiye kadar birçok model için MIUI 12.5 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Bu modeller arasına artık POCO X3 NFC de eklendi.

Çinli şirket, birkaç gündür yeni arayüz güncellemesini ülkemizdeki POCO X3 NFC kullanıcılarına sunmaya başladı.

Ancak güncelleme, kademeli olarak dağıtıldığından size ulaşması için biraz daha beklemeniz gerekebilir.





MIUI 12.5 İLE POCO X3'E GELEN YENİLİKLER

Daha kararlı çalışan sistem arayüzü

Daha hızlı ve daha az bellek tüketen sistem (%35 hızlı, %25 daha az pil)

Bilgi işlem gücü yükseltmesi – 20 kat daha fazla işleme gücü

Yeni bir MIUI ışık konisi hareket efekti mimarisi ekler. Bu aynı zamanda tam sahne animasyon deneyimini büyük ölçüde geliştirir

Gerçek hayattan geri bildirim ekler, zengin bir dokunsal kitaplık oluşturur ve ayrıca doğal bir dokunsal deneyim sağlar.

Çift hoparlörler için özel olarak tasarlanmış sistem ses efektleri

MIUI 12.5 güncellemesi yeni bir Snow Mountain Süper Duvar Kağıdı

Sonsuz kalınlık ayarını desteklemek için üçüncü taraf yazı tipleri

Duvar kağıdı, animasyon ve toplama sisteminin sesi gibi kişiselleştirilmiş işlevler optimize edildi

Cep telefonları ve bilgisayarlar arasında sorunsuz iş birliği

Konum bilgilerinizi korumak için farklı gizlilik teknolojisine dayalı bulanık konumlandırma

Yeni uygulama mağazası, her uygulama kendi gizlilik talimatlarıyla birlikte gelir

Yeni gizlilik riski tespiti

Yanlışlıkla silmeyi önlemek için albüm resimleri ekleme.

POCO X3 ÖZELLİKLERİ

Orta segmentte yer alan POCO X3, 6.67 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızı sunan FullHD+ bir ekrana sahip. Günümüzde 120Hz yenileme hızının genellikle 800 dolarlık amiral gemisi modellerinde karşımıza çıktığını düşünürsek, POCO X3 bu konuda harika bir işe imza atmış.

Gücünü orta segmentin en iddialı işlemcilerinden biri olan Snapdragon 732G'den alan POCO X3, Adreno 618 grafik birimi ile geliyor.

POCO X3 modelinde 6GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor. Ayrıca bu depolama alanı hafıza kartıyla 256GB'a kadar yükseltilebiliyor.

5160 mAh batarya kapasitesi ile gelen telefon, sahip olduğu 33W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 65 dakikada tam şarj olabiliyor. Ayrıca telefonda bulunan çift stereo hoparlörler sayesinde oyun deneyiminiz inanılmaz boyutlara çıkabiliyor.

POCO X3 NFC KAMERA ÖZELLİKLERİ

Orta segmentte yer almasına rağmen üst seviye telefonlara kafa tutan POCO X3 NFC, Sony IMX682 sensörlü 64MP ana kameraya ile görücüye çıkıyor. Bu kameraya 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP'lik derinlik sensörü ve 2MP makro kamera eşlik ediyor.

Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilen 20MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

POCO X3 FİYATI

Xiaomi POCO X3, rakiplerine göre oldukça uygun fiyat etiketleriyle satışa çıkmıştı. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama sürümünün fiyatı 3 bin 200 TL, 6GB RAM ve 128GB depolama sürümünün fiyatı ise 3 bin 500 TL'den başlıyor.