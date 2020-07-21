Xiaomi Redmi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Redmi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

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Xiaomi, merakla beklenen modeli Redmi 9'un Türkiye fiyatını açıkladı. Telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Xiaomi'nin bir alt markası olarak hizmet veren ve genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla bilinen Redmi, geçtiğimiz ay tanıttığı Redmi 9 modelinin Türkiye fiyatını açıkladı.

Redmi 9'un Türkiye fiyatına geçmeden önce, telefonda yer alan özellikleri kısaca bir hatırlayalım.

REDMI 9 ÖZELLİKLERİ

6.53 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip Redmi 9, MediaTek Helio G80 işlemcisinden gücünü alıyor.

3 GB / 4 GB RAM seçeneklerine sahip telefonda, 32GB ve 64GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, telefonun arka kısmında alt alta sıralanmış 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP dörtlü kamera karşımıza çıkıyor. Ön kısımda ise damla çentiğine yerleştirilmiş 8 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzüne sahip Redmi 9, 10W hızlı şarj destekli 5020 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılara şarj sorunu yaşatmayacak gibi görünüyor.

REDMI 9 TÜRKİYE FİYATI

3GB + 32GB Redmi 9: 2 bin 799 TL

4GB + 64GB Redmi 9: 2 bin 999 TL

Telefon yurt dışında ise yaklaşık 155 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.