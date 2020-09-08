Xiaomi Redmi Note 10 modeline ait yeni detaylar belli oldu

Xiaomi'nin çok yakında tanıtmayı planladığı Redmi Note 10 serisine ait tüm detayları sizler için derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir yılda iki Redmi Note serisi tanıtmaya başladı. Yaklaşık bir yıl önce Redmi Note 8'i satışa çıkaran şirket, bu yılın başlarında da Redmi Note 9'u piyasaya sürmüştü.

Redmi Note 10 modelinin tanıtımına kısa bir süre kala, telefon hakkında bazı detaylar da gün yüzüne çıktı.





REDMI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10'un MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ayrıca telefonda; Redmi Note 7, Note 8 ve Note 9'da olduğu gibi 48MP ana kamera yer alacak.

Her ne kadar her üç telefonun da ana kamera değeri aynı olsa da birbirlerinden oldukça farklılar. Örneğin Redmi Note 7, Samsung'un GM1 sensörünü kullanırken; Redmi Note 8, Sony'nin IMX586 kamera sensörünü kullanıyor. Redmi Note 10'da ise hangi kamera sensörünün yer alacağı şimdilik belli değil.

Kamera konusunu bir kenara bırakacak olursak, Redmi Note 10 modelinde 8GB RAM olacağı neredeyse kesin gibi.

Telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.