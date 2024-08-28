Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Watch 5 Active modelini tanıttı Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, Watch 5 Active ismini alan yeni akıllı saat modelini görücüye çıkardı. Saatin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Xiaomi, akıllı saat pazarındaki yerini daha da güçlendirmek için uygun fiyatlı bir model olan Redmi Watch 5 Active'i tanıttı.

Bu yeni akıllı saat, sunduğu özelliklerle bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcıları hedefliyor.

REDMI WATCH 5 ACTIVE NELER SUNUYOR

Redmi Watch 5 Active, geçen yıl piyasaya sürülen Watch 3 Active’in daha gelişmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Apple Watch benzeri bir görünüme sahip olan saat, 2 inç boyutunda 500 nit parlaklık sunan kavisli bir ekranla geliyor.

Redmi Watch 5 Active, 7/24 kalp atış hızınızı takip edebiliyor, uyku kalitenizi ölçüyor ve stres seviyenizi size bildiriyor.

Kadınlar için adet döngüsü takibi özelliği de bulunan saatte, 140'tan fazla spor modu da var.

Akıllı saatte 470 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Redmi’nin iddiasına göre saat, tek şarjla 18 gün kulllanılabiliyor.

REDMI WATCH 5 ACTIVE FİYATI

HyperOS işletim sistemine sahip Redmi Watch 5 Active, 33 dolardan satışa sunulacak. Saatin ülkemize gelme ihtimali de oldukça yüksek.