Xiaomi, yeni OLED oyun televizyonunu satışa çıkarıyor

Çin'li üretici Xiaomi, NVIDIA G-Sync destekli yeni OLED tabanlı oyun televizyonlarını bugün satışa sunacak.

Son zamanlarda oyunculara yönelik birçok cihaz satışa sunuluyor. Ancak Xiaomi, oyun zevkini artık televizyonlara da getirdi.

Weibo üzerinden açıklama yapan Çinli şirket, yeni nesil OLED oyun televizyonunun piyasaya sürülmeye hazır olduğunu duyurdu. NVIDIA G-Sync destekli televizyonlar, bugün itibarıyla Çin'den satın alınabilecek.

Xiaomi'nin yayınladığı tanımlar; panel boyutu, çözünürlük ve diğer teknik detaylardan hiçbirini içermiyor.

NVIDIA'NIN ÖZEL PROGRAMINDA YER ALACAK

Nvidia, yakın zamanda yerleşik G-Sync modüllerine sahip geniş formattaki TV'ler için özel bir program olan Büyük Formatlı Oyun Ekranları (BFGT)'na daha fazla modelin dahil edileceğini duyurmuştu. Xiaomi'nin yeni TV'sinin de söz konusu programa dahil edileceği belirtiliyor.

G-Sync özellikli Xiaomi Mi OLED TV, Nvidia'nın BFGD programına dahil edilirse; 75+ Hz yenileme hızı, geniş renk gamı, düşük giriş gecikmesi ve ghosting problemlerinin önüne geçen Ultra Düşük Hareket İzi (ULMB) teknolojileriyle gelecek.

Bakalım oyuncu TV'leri, her geçen yıl büyüyen oyun pazarında beklenen ilgiyi görecek mi?