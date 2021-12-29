Xiaomi, yepyeni arayüzü MIUI 13’ü tanıttı: İşte öne çıkan yenilikler

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 12 serisi ile birlikte yeni arayüzü MIUI 13'ü tanıttı. İşte güncelleme hakkında bilmeniz gereken her şey...

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, düzenlenen etkinlikte "Xiaomi 12" akıllı telefon serisiyle birlikte karşımıza çıktı.

MIUI 13 güncellemesi; güvenlik, performans ve tasarım alanında birçok yeniliği Xiaomi akıllı telefon modellerine getirecek. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

DAHA İYİ PERFORMANS

Xiaomi amiral gemileri, yeni versiyonla MIUI 12.5 sürümüne göre yüzde 15 daha az kare atlama sorunu yaşayacak. Bu oran, orta segment modellerde yüzde 32 ve alt segment modellerde yüzde 52'ye kadar çıkacak.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Son yıllarda akıllı telefonlarda güvenlik konusu oldukça önemli hale geldi. Bunun farkında olan Xiaomi, MIUI 13 ile birlikte yeni güvenlik özelliklerini hayata geçiriyor.

MIUI 13’teki yüz tanıma teknolojisi, kişinin gövdesini tamamen görmezden gelip yalnızca yüze odaklanıyor ve yüzü kıvrımlarıyla birlikte üç boyutlu olarak tarıyor. Böylece telefonlardaki yüz tanıma kilidi, basit bir fotoğraf gösterilerek açılamıyor.

MIUI 13 ile birlikte gelecek özellikler arasında ‘gizlilik filigranı’ ve ‘dolandırıcılık koruması’ adlı özellikler de yer var. Ancak bu özellikler hakkında şimdilik detay verilmedi.

DİĞER YENİLİKLER

MIUI 13'ün yeni widget'lara ve görsel düzenlemelere sahip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca güncelleme ile arayüzde daha canlı renkler kullanılacak.

MIUI 13 güncellemesi, mevcut sürüme kıyasla daha akıcı animasyonlar, yeni temalar, geliştirilmiş gizlilik ve genişletilmiş güç yönetimi özellikleri ile gelecek.

MIUI 13 ALACAK TELEFONLAR

MIUI 13 güncellemesi, ilk olarak yeni tanıtılan Xiaomi 12 modellerine gelecek ve ardından diğer telefonlar için yayınlanacak. Ancak güncellemeyi hangi telefonların alacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Çinli kaynaklardan gelen ve Xiaomi tarafından henüz doğrulanmayan bilgilere göre; son 2 yıl içinde piyasaya sürülen tüm Xiaomi, Redmi ve Poco marka akıllı telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak.