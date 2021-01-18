Xiaomi'den açıklama: Çin ordusuyla bağlantımız yok

Trump yönetimi, uçak üreticisi Comac ve cep telefonu üreticisi Xiaomi dahil 9 şirketi, askeri şirketler olduğu iddia edilen kara listeye eklemişti. Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye'den açıklama geldi.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşları nedeniyle daha önce Huawei ve TikTok gibi markaları hedef alan Donald Trump ve yönetimi, görevi bırakmadan önce yeni kararlara imza atmıştı.

9 ÇİNLİ ŞİRKET KARA LİSTEDE

Trump yönetimi, uçak üreticisi Comac ve cep telefonu üreticisi Xiaomi de dahil olmak üzere 9 şirketi, askeri şirketler olduğu iddia edilen kara listeye ekledi. Bu karar, ABD'nin Huawei'den sonra Xiaomi'yi de Çin ordusuyla bağlantılı olarak işaretlediği anlamına geliyordu.

XIAOMI TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi Türkiye yetkilileri, şirketin Çin ordusuyla herhangi bir bağının olmadığını söyledi.

Xiaomi'nin tamamen bireysel ve kurumsal teknolojik ürünler tasarladığını vurgulayan şirket yetkilileri, hizmet sundukları ülkelerin yasalarına göre hareket ettiklerini dile getirdi.

Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır.

Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde 'Komünist Çin Askeri Şirketi' değildir.

Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.

Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır."