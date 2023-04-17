Xiaomi'den büyük yenilik! Araçların ön camları tamamen ekran olacak Xiaomi yeni bir patent ile gündeme geldi. Şirketin, arabaların ön camlarını ekrana çeviren bir patenti ortaya çıktı.

ensonhaber.com

2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Xiaomi'den yeni patent

Xiaomi yeni bir patent ile gündeme geldi. Şirketin, arabaların ön camlarını ekrana çeviren bir patenti ortaya çıktı. Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne başvurarak bu patenti onaylattı.

Patentin içeriğine bakıldığında, arabaların ön tarafında bulunan camın, ekrana dönüştürüldüğü görülüyor.

Cam altına gömülü ekran teknolojisi sayesinde sürücüler hem dokunmatik hem de sesli bir şekilde, cam ekrandaki görüntüleri kontrol edebilecek.

Ayrıca ekranda yer alan görüntülerin boyutları ve şeffaflığı gibi birçok özelleştirme hizmeti de sürücülere sunulacak.

Sürücüler ekranı kullanarak navigasyon ve eğlence içerikleri uygulamalara erişim sağlayabilecek.

Öte yandan, Xiaomi'nin bu teknolojiyi ne zaman kullanıma sunacağı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.