Xiaomi'den oyunları RAM'e yükleyebileceğiniz teknoloji: RAMDISK

Xiaomi, mobil oyunlarda performansı artıracak RAMDISK teknolojisini duyurdu. Bu özellik sayesinde, daha hızlı bir oyun deneyimi için oyunlar RAM'e yüklenebilecek.

Son zamanlarda akıllı telefonlarım RAM kapasiteleri bir hayli yükseldi. 8GB RAM kapasitesinin artık standart olduğu telefonlarda, 16GB RAM'leri bile görmeye başladık.

Bu durumu fırsat bilen Xiaomi, akıllı telefonların RAM'lerini depolama alanı olarak kullanmanızı sağlayan RAMDISK teknolojisini duyurdu.

Oyunseverleri heyecanlandıran bu teknoloji, şu an yalnızca Mi 10 Ultra kullanıcılarına sunuluyor.

Game Center’daki ‘Hızlı Kurulum’ bölümünde ‘Oyun Deneme’ modunu aktif eden kullanıcılar, 10’dan fazla oyunu RAM’e kurup oynayabiliyor.

DENEME MODUNDA OYNANABİLİYOR

Ancak RAM'e yüklenen oyunlar yalnızca deneme modunda geçici olarak oynanabiliyor. Çünkü telefonunuzu kapattığınızda RAM sıfırlanacağı için oyun verileriniz siliniyor.

NEDEN DEPOLAMA ALANI YERİNE RAM?

Hem bilgisayarlarda hem de akıllı telefonlarda kullanılan RAM'ler, normal depolama alanlarına göre oldukça yüksek okuma ve yazma hızına sahip.

Örneğin Xiaomi Mi 10 Ultra modeli, UFS 3.1 depolama birimi ve LPDDR5 RAM kullanıyor. Bu iki depolama birimi arasında okuma ve yazma konusunda oldukça fark var.

Örneğin telefonun dahili depolaması 1700+MB/s okuma ve 750+MB/s yazma hızına sahipken, kullanılan RAM 44GB/s hızlara kadar çıkabiliyor.

Xiaomi, şu anda kısıtlı olan RAMDISK teknolojisini daha da geliştirirse, gelecekte akıllı telefonlar etkileyici bir oyun deneyimi yaşatabilir.