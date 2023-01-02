Xiaomi'nin 100 dolarlık telefonu Redmi 12C tanıtıldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, son derece uygun fiyatlı Redmi 12C modeliyle 2023 yılına merhaba dedi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2022'nin son gününde yeni amiral gemileri Redmi K60 ve K60 Pro'yu satışa sunan şirket, bunların dışında son derece uygun fiyatlı Redmi 12C modelini de tanıttı.

Başlangıç fiyatı 100 dolar olarak açıklanan akıllı telefonun özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

Redmi 12C özellikleri

1650 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.71 inçlik IPS ekran ile gelen Redmi 12C, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor.

4/6 GB LPDDR4X RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkan telefonun arka kısmında, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 5MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera var. 0W şarj destekli 5.000 mAh.

10W şarj destekli 5.000 mAh batarya, parmak izi okuyucusu ve Android 13 işletim sistemi ile gelen telefonun fiyatı işe şöyle: