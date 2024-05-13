Xiaomi'nin dikey katlanabilen ilk telefonu Mix Flip yakında geliyor Xiaomi'nin kapaklı ve katlanabilir ekranlı ilk telefonu olacak Mix Flip, Çin'in sertifikasyon sisteminde ortaya çıktı.

ensonhaber.com

TrendForce’un verilerine göre, 2023 yılında 15,9 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı yapıldı. Bu, 2022 yılına göre satışların yüzde 25 oranında arttığı anlamına geliyor.

Katlanabilir telefonlar, piyasaya sürülmelerinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturuyor.

Ancak akıllı telefon üreticileri, yine de katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarını ve pazarlama yatırımlarını artırıyor.

Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonu göründü

Xiaomi'nin kapaklı ve katlanabilir ekranlı ilk telefonu olacak Mix Flip, Çin'in sertifikasyon sisteminde ortaya çıktı.

Bu da sistemde "2405CPX3DC" olarak kodlanan telefonun yakında karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Xiaomi Mix Flip hakkında henüz çok fazla detay yok. Çin sertifikasyon sisteminde yer alan bilgilere göre, telefon 67W hızlı şarjı destekleyecek.

Xiaomi Mix Flip'te üçlü kamera kurulumu bulunacağı ve ana kameranın 50 MP çözünürlük sunacağı ise şimdilik bir sızıntıdan ibaret.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı söylenen telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz belli olmasa da kaynaklar 2024'ün sonunu işaret ediyor.