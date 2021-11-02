Yahoo, Çin'den tamamen çekildiğini duyurdu: İşte nedeni

Yahoo, çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle Çin'deki tüm hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

İlk başlarda arama motoru olarak hizmet vermesine rağmen, zamanla e-posta ve anlık iletişim gibi hizmetler de sunan Yahoo, artık eskisi kadar popüler olmasa da bazı hizmetleri hala kullanışlı.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon tarafından 2017 yılında 4.5 milyar dolara satın alınan Yahoo, bu yılın başlarında neredeyse yüzde 50 zararla başka bir şirkete geçmişti.

ÇİN'DEN TAMAMEN ÇEKİLDİLER

Yahoo, ülkedeki zor koşullar nedeniyle Çin'deki hizmetlerini geri çektiğini açıkladı. Yahoo, bu hareketiyle Microsoft'un LinkedIn sitesini kapatmasının ardından Çin operasyonlarını küçülten ikinci büyük ABD'li teknoloji firması oldu.

Yahoo sözcüsü, “Çin’de giderek zorlaşan iş ve yasal ortam nedeniyle, Yahoo’nun hizmet paketine 1 Kasım’dan itibaren Çin anakarasından erişilemeyecek.

Yahoo; kullanıcılarımızın haklarına, ücretsiz ve açık internete bağlı kalmaya devam ediyor. Kullanıcılarımıza destekleri için teşekkür ederiz.” açıklamasını yaptı.

ÇİN'İN GİZLİLİK YASASI, ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Yahoo’nun çekilmesi, 1 Kasım’da yürürlüğe giren ve teknoloji şirketlerinin veri toplanmasını engelleyen Çin'in gizlilik yasasından sonra geldi.

45 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Yahoo, 2008 yılında Microsoft'un 45 milyar dolarlık teklifini düşük olduğu gerekçesiyle reddetmiş ve o tarihten günümüze kadar değer kaybetmeye devam etmişti.