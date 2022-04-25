Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade'in yetenek ve özellikleri

Türk oyuncuların dört gözle bekledikleri Türk ajan Fade'in özellikleri açıklandı. Yetenekleriyle oyuna yeni bir soluk getirecek olan Fade'i yakında tanıyalım.

Valorant fanları muradına erdi.

Güney Kore, Brezilya, İsveş, ABD, Çin, Rusya derken Türk karakter de dahil oldu.

Riot Games'in FPS oyunu Valorant'a gelmesi beklenen Türk ajan, 28 Nisan Pazartesi günü oyuncularla buluştu.

Uzun süredir çıkması beklenen ve Türk olması nedeniyle de büyük bir heyecan yaratan Valorant Fade karakterinin görünüşü, yetenekleri ve özellikleri araştırılıyor.

Valorant'ın Türk ajanı: Fade

Türk ajan Fade'in kadın olması en dikkat çeken özelliği oldu.

Fade, ellerindeki kına benzeri desenlerle de öne çıkıyor.

Türk kelle avcısı, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanıyor. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlayan yeni ajan, hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarıyor.

Temek yetenekleri

Valorant’tan yapılan bilgilendirmede Türk ajan Fade’nin temel yetenekleri şöyle sıralandı:

- Musallat (E): Musallat olan bir gözcü kuşan. Fırlatmak için ateş et. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Mıhla (Q): Bir saf korku yumağı kuşan. Fırlatmak için ateş et. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Ecel (C): Bir Ecel kuşan. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ateş et. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ateş etme düğmesini basılı tut.

- Gece Karanlığı (X): Korkunun gücünü kuşan. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ateş et. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.