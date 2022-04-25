Petrol
100.52
-5.30%
Euro
15.84
-0.52%
Dolar
14.78
0.22%
Altın
900.62
-1.64%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
588.047
0.64%
BTXN Coin
20.35
-19.50%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade'in yetenek ve özellikleri

    Türk oyuncuların dört gözle bekledikleri Türk ajan Fade'in özellikleri açıklandı. Yetenekleriyle oyuna yeni bir soluk getirecek olan Fade'i yakında tanıyalım.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 20:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade'in yetenek ve özellikleri

    Valorant fanları muradına erdi.

    Güney Kore, Brezilya, İsveş, ABD, Çin, Rusya derken Türk karakter de dahil oldu.

    Riot Games'in FPS oyunu Valorant'a gelmesi beklenen Türk ajan, 28 Nisan Pazartesi günü oyuncularla buluştu.

    Uzun süredir çıkması beklenen ve Türk olması nedeniyle de  büyük bir heyecan yaratan Valorant Fade karakterinin görünüşü, yetenekleri ve özellikleri araştırılıyor.

    Valorant'ın Türk ajanı: Fade

    Türk ajan Fade'in kadın olması en dikkat çeken özelliği oldu.

    Fade, ellerindeki kına benzeri desenlerle de öne çıkıyor.

    Türk kelle avcısı, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanıyor. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlayan yeni ajan, hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarıyor.

    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade in yetenek ve özellikleri #1

    Temek yetenekleri

    Valorant’tan yapılan bilgilendirmede Türk ajan Fade’nin temel yetenekleri şöyle sıralandı:

    - Musallat (E): Musallat olan bir gözcü kuşan. Fırlatmak için ateş et. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için tekrar kullan.

    - Mıhla (Q): Bir saf korku yumağı kuşan. Fırlatmak için ateş et. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için tekrar kullan.

    Ecel (C): Bir Ecel kuşan. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ateş et. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ateş etme düğmesini basılı tut.

    - Gece Karanlığı (X): Korkunun gücünü kuşan. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ateş et. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.

    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade in yetenek ve özellikleri #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    1915 olayları için yine 'soykırım' dedi
    Gündem

    1915 olayları için yine 'soykırım' dedi

    Pençe Kilit Operasyonu'nun bilançosu: 56 terörist öldürüldü
    Gündem

    Pençe Kilit Operasyonu'nun bilançosu: 56 terörist öldürüldü

    Görüş Bildir