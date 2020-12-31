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    Yaklaşınca alarm veren sosyal mesafe kazağı

    ABD'de bir şirket, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacıyla alarmlı kazak üretti.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:12
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    Yaklaşınca alarm veren sosyal mesafe kazağı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kavramı, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bazı şirketler de bu konuya dikkat çekmek için çeşitli ürünler geliştirip, farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

    Bu şirketlerden biri de ABD'li güvenlik firması SimpliSafe. Şirket, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacıyla yeni bir kazak üretti.

    MESAFEYİ AŞINCA UYARI VERİYOR

    Kazakta düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor ve sıcaklığı hesaplayarak kazağa giyen kişinin yakınında birisinin olup olmadığını belirliyor.

    Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa, kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor.

    kazak

    Şirketten yapılan açıklamada, yeni sosyal mesafe kazağanın kusursuz virüs koruması sağlamadığı, bu nedenle insanların salgın kurallarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

    kazak

    kazak


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