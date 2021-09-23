Yangınla mücadele İHA'sı Albatros TEKNOFEST'te

Türk firması DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen Albatros İnsansız Hava Aracı (İHA), TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluştu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, üstün yeteneklerle donatılmış birçok araç da karşımıza çıkıyor.

Türk firması DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen ve demo aşaması tamamlanan Albatros İnsansız Hava Aracı da TEKNOFEST'te yerini aldı.

YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Yangınlarla mücadele etmek için tasarlanan araç, 45 dakika havada kalabiliyor. Ayrıca araç, içerisinde yangın söndürücü özelliğe sahip yangın toplarıyla yangının büyümesini engelleyebilecek. Albatros'un maksimum menzili ise 20 kilometre olarak belirtiliyor.





"İKİ FARKLI AMACI VAR"

Firmanın Saha Koordinatörü Necip Yılmaz, aracın 75 kilograma kadar yük taşıyabildiğini söyleyerek, "Bu araçlardan iki seçenekli olarak sunuyoruz. Bir tanesi askeri amaçla tasarlanırken diğeri ise yangınlarda kullanılacak şekilde tasarlandı.

"YANGIN TOPLARIYLA MÜDAHALE EDİYOR"

Aracımızın demo aşaması tamamlandı ve uçuşa hazır. İtfaiye aracının giremediği yerlerde, dar alanlarda veya ormanlık alanlarda kullanımı planlandı. Aracın altında bulunan yangın toplarıyla da müdahale edebilecek bir tasarıma sahip.

"GÖZETLEME YAPABİLİYOR"

Aracın orman yangınlarında bölgeyi kontrol etme ve gözetleme gibi özellikleri de bulunuyor. Aynı zamanda yangına gerektiğinde müdahale veya yangının önünü kesmek için faaliyetlerde bulunabilecek. Ayrıca termal kameralarla da gözetim yapabilme özelliğine de sahip." ifadelerini kullandı.

"3 BİN METRE İRTİFA"

Yılmaz, "Aracın toplam uçuş ağırlığı 350 kilogramken, 75 kilograma kadar da faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Araç, deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar, karadan ise bin metreye kadar irtifa alabiliyor. Maksimum menzili ise 20 kilometredir ve 45 dakika havada kalabiliyor." dedi.



