Yapay zeka, artık Güneş patlamalarını tahmin edebiliyor

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Güneş, sürekli değişen ve öngörülemeyen bir yapıya sahip. Güneş fırtınaları ise Dünya'daki yaşamı olumsuz etkileyebilecek güçlü patlamalar olarak dikkat çekiyor.

Uydular, iletişim sistemleri ve elektrik şebekeleri Güneş fırtınalarından zarar görebiliyor.

Bilim insanları, yapay zekâ (YZ) kullanarak güneş fırtınalarını daha doğru bir şekilde tahmin etmenin bir yolunu buldu.

YZ algoritmaları, geçmiş Güneş aktivitelerini analiz ederek gelecekteki fırtınaları tahmin edebiliyor.

İtalya'daki Cenova Üniversitesi'nden bir ekip, YZ algoritmalarını onlarca yıllık güneş verileriyle eğitti. Algoritmalar, güneş aktivitesindeki karmaşık desenleri tanımlayarak gelecekteki fırtınaları tahmin etmede başarılı oldu.

YZ, Mayıs 2024'te X8.7 sınıfı bir Güneş fırtınasını başarıyla tahmin etti. Geleneksel yöntemlere göre daha doğru tahminler yapan YZ, güneş fırtınalarına karşı önceden hazırlık yapma imkanı sunuyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

YZ algoritmaları, Güneş lekeleri, manyetik alanlar ve güneş patlamaları gibi farklı faktörleri analiz ederek fırtına olasılığını hesaplıyor. YZ, fırtınanın ne zaman ve ne kadar şiddetli olacağını da tahmin edebiliyor.

YZ destekli Güneş fırtınası tahmini, uyduların, iletişim sistemlerinin ve elektrik şebekelerinin korunması için kritik öneme sahip. Fırtınalara karşı önceden hazırlık yapmak, olası hasarları önleyebilir.