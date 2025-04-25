Yapay zeka aylarca fark edilmedi: Radyoda yayın yaptı

DHA

Australian Radio Network'de hafta içi günde 4 saat süren 'Workdays with Thy' (Thy ile çalışma günleri) programının sunucusunun sesi dinleyenleri şaşırttı.

Avustralya basınındaki habere göre CADA istasyonu, bir ses klonlama şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımını kullanarak 'Thy' adlı bir sunucu oluşturdu.

Dinleyiciler sunucunun gerçek kimliğini sorgulamaksızın 6 ay boyunca bu programı dinledi.

Programın tanıtımlarında 'Thy' adlı sunucunun gerçek olup olmadığından söz edilmedi.

SOSYAL MEDYADA HİÇBİR VARLIĞI YOK

Programın dinleyicilerinden yazar Stephanie Coombes, kendine ait blog sitesinde, "Thy'ın soyadı nedir? Kimdir? Nereden geldi? Bu şovu sunduğu varsayılan kadın hakkında bir biyografi yok" ifadelerini kullandı.

Coombes, 'Thy' hakkında bir ihbar aldıktan sonra biraz araştırma yaptığını, kendisi hakkında bilgi bulamadığını yalnızca bir görüntüsünün bulunduğunu ve sosyal medyada kesinlikle hiçbir varlığının olmadığını keşfettiğini söyledi.

ARN yetkilisi Fayed Tohme, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Thy'ın sesini oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığını kabul etti.

Tohme, yapay sunucu Thy'ın gerçek gibi duyulduğunu ve gerçek bir kişi olmamasına rağmen gerçek hayranları olduğunu belirtti.