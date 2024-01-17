Yapay zeka çağı başlıyor: Samsung, Galaxy S24 modellerini tanıttı Samsung, Galaxy S24 serisi için “AI Phone” ticari markalarını tescil ettirerek yeni özelliklere işaret etmişti. Şirket, bu akşam düzenlenen etkinlikte merakla beklenen yeni telefonlarını tanıttı. İşte Galaxy S24 serisi hakkında tüm bilinenler.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy S23 modellerini tanıtmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, artık yerini yapay zeka destekli Galaxy S24 modellerine bırakıyor.

Samsung, bu akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı. Beklendiği gibi telefonlar, yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy S24 modellerinin özellikleri şu şekilde:

Samsung Galaxy S24

Ekran: 6,2 inç 2340x1080p Full HD+ 120 Hz

İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı

Ön kamera: 12 MP, F2.2

Batarya: 4000 mAh

Diğer: 25W hızlı şarj

Samsung Galaxy S24 Plus

Ekran: 6,7 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz

İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)

RAM: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı

Ön kamera: 12 MP, F2.2

Batarya: 4900 mAh

Diğer: 45W hızlı şarj

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ekran: 6,8 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 200 MP ana kamera, 10 MP F2.4 telefoto (3x), 10 MP, F4.9 telefoto (10x), 12 MP, F2.2 geniş açı

Ön kamera: 12 MP, F2.2

Batarya: 5000 mAh

Diğer: 45W hızlı şarj

Galaxy S24 serisi öne çıkan özellikler

Samsung, üç telefon için yedi nesil işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıllık güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

Haberimizin başında belirttiğimiz gibi Samsung, Galaxy S24 serisinde bazı yapay zeka özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Samsung sesli notlar uygulaması artık konuşmalarınızı yazıya dökebiliyor. Fotoğraf düzenleme için, fotoğraf çekildikten sonra nesneleri çerçevenin etrafında hareket ettirmenize olanak tanıyan Magic Editor tarzı bir özellik de sunuluyor.

13 farklı dil arasında telefon görüşmelerinin iki yönlü, gerçek zamanlı çevirilerini sunacak ve kısa mesajların çevirilerini de sağlayacak yeni bir özellik daha telefonlarda olacak.

Ana kamera özellikleri geçen yıla göre değişmedi. Galaxy S24 ve S24 Plus, her biri 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefotodan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.

Yazılım tarafında daha ilginç değişiklikler var. Yukarıda bahsedilen AI fotoğraf düzenleme püf noktalarına ek olarak, artık yalnızca ana kamera uygulamasında değil, üçüncü taraf sosyal uygulamalarda da çekilebilecek HDR fotoğrafları için daha iyi bir destek sunuluyor.

S24 ve S24 Plus, S24 Ultra'daki titanyum çerçeveler yerine alüminyum çerçevelere sahip ve Corning Gorilla Armor yerine Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra ise, tıpkı iPhone 15 modelleri gibi titanyum bir kasaya sahip.

Galaxy S23 Ultra'nın arkasında başka bir donanım değişikliği daha var: Samsung, S23 Ultra'nın 10 megapiksel 10x yakınlaştırmasını 50 megapiksel 5x yakınlaştırmayla değiştirdi.

Samsung, yeni telefon serisini bugüne kadar diğer amiral gemisi telefonlarda gördüğünüz hemen hemen tüm yapay zeka özellikleriyle doldurdu.

S24 Ultra, S24 Plus ve S24, yerel ve bulut tabanlı yapay zeka özellikleriyle geliyor ve cihazda Google'ın Gemini yapay zeka modelleri kullanılıyor.

S24 serisi, kullanıcı ara yüzünde Google Bard benzeri bir yıldız simgesiyle dikkat çeken, üretken yapay zeka tarafından desteklenen birkaç yeni görüntü ve video düzenleme aracına sahip.

Örneğin fotoğraf konularını daire içine alarak izole edebilir, yeniden boyutlandırabilir, hareket ettirebilir veya çerçeveden tamamen kaldırabilirsiniz.

Ayrıca fotoğrafınızdaki ufuk seviyesini ayarlayabilir ve kırpmak yerine görüntünün kenarlarını yapay zeka ile doldurabilirsiniz.

Bir diğer yapay zeka destekli yenilik ise video tarafında yapıldı. Hangi mod, kare hızı ve hatta kamerayla yakaladığınıza bakılmaksızın herhangi bir videoyu, 120 fps ağır çekim videoya dönüştürebilirsiniz.

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