Yapay zeka çılgınlığı, Teknoloji devleri 2025'te 155 milyar dolar harcadı

ABD'li teknoloji devlerinin yapay zeka alanındaki rekabeti, harcama rakamlarını akıl almaz seviyelere taşıdı.

Önemli bir gelişme olarak, bu şirketler içinde bulunduğumuz mali yılda yapay zeka geliştirmeye tam 155 milyar dolar yatırım yaparak, ABD federal hükümetinin 2025 yılında eğitim, öğretim, istihdam ve sosyal hizmetlere ayırdığı bütçeyi geride bıraktı.

Bu durum, Silikon Vadisi'nin en büyük oyuncuları arasında bu yeni alanda hakimiyet kurmak için yaşanan yoğun ve maliyetli rekabeti gözler önüne seriyor.

Bu devasa harcamalar, büyük ölçüde yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken veri merkezleri ve sunucular gibi fiziksel altyapılara yapılan yatırımlardan oluşuyor.

SERMAYE HARCAMALARINDA PATLAMA YAŞANIYOR

Meta, Microsoft, Amazon ve Alphabet (Google'ın ana şirketi) tarafından yakın zamanda yayınlanan üç aylık mali raporlar bu devasa harcamaları doğruladı.

Veri merkezleri gibi fiziksel altyapılara gereken büyük yatırımlar nedeniyle, sermaye harcamaları genellikle teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının bir göstergesi olarak kullanılıyor.

Alphabet, bu mali yılın ilk iki çeyreğinde yaklaşık 40 milyar dolarlık sermaye harcaması bildirirken, Amazon tam 55,7 milyar dolarlık bir rakam açıkladı.

Meta'nın yılbaşından bugüne kadarki sermaye harcamaları ise geçen yılın aynı dönemindeki yatırımın iki katı olan 30,7 milyar dolara ulaştı.

GELECEK YIL HARCAMALARI 400 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Bu devasa harcamalar yavaşlayacak gibi de görünmüyor. Önümüzdeki mali yılda, bu dört büyük teknoloji şirketinin toplam sermaye harcamalarının, geçen yılın zaten yüksek olan rakamlarını çok aşarak 400 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Bu rakam, Avrupa Birliği'nin üç aylık savunma harcamalarından bile daha büyük.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, önümüzdeki mali yılda yapay zekaya yaklaşık 100 milyar dolar harcamayı planladıklarını duyurdu.

Meta 66 ila 72 milyar dolar arasında yatırım yapmayı hedeflerken, Alphabet bütçesini 85 milyar dolara, Amazon ise harcamalarını 100 milyar dolara çıkarmayı bekliyor.

Yatırımcıların bu artan harcama taahhütlerini olumlu karşılaması, şirketlerin hisselerinin değer kazanmasına neden oldu.

APPLE DA YARIŞA KATILIYOR

Bu harcama çılgınlığında genellikle daha temkinli yaklaşımıyla bilinen Apple bile, gelecek yıl yapay zeka harcamalarında büyük bir artışa işaret etti.

Şirketin üç aylık sermaye harcamaları, geçen yılın aynı dönemindeki 2,15 milyar dolardan 3,46 milyar dolara yükseldi.

CEO Tim Cook, şirketin yapay zekaya odaklanmak için "oldukça sayıda" çalışanı yeniden görevlendirdiğini ve stratejilerinin özünün yatırımları artırarak yapay zekayı tüm Apple cihazlarına ve platformlarına "yerleştirmek" olduğunu söyledi.