Yapay zeka desteği alacak iPhone modelleri belli oldu Apple’ın yakın zamanda duyurduğu yapay zekâ özelliklerini alacak iPhone modelleri belli oldu. Yeni güncelleme, ekim ayında telefonlara ulaşacak.

Haber Merkezi

Apple, haziran ayında “Apple Intelligence” ismini verdiği yapay zekâ özelliklerini işletim sistemlerinin yeni sürümü ile telefonlara getireceğini açıklamıştı.

Dün akşam tanıtılan iPhone 16 modellerinin ardından, hangi modellerin yapay zeka desteği alacağı merak ediliyor.

SADECE BELİRLİ iPHONE'LARA GELECEK

Apple’ın yakın zamanda duyurduğu yapay zekâ özellikleri olan Apple Intelligence, sadece sınırlı sayıda iPhone modeline ulaşacak.

Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1 güncellemesi ile aşağıdaki modeller yapay zeka desteğine kavuşacak:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

ÖZELLİKLER KADEMELİ OLARAK YAYINLANACAK

Genmoji, fotoğraf oluşturma ve ChatGPT entegrasyonunun yıl sonuna doğru telefonlara gelmesi bekleniyor.

Üretken yapay zekâ destekli Siri ise muhtemelen yıl sonuna kadar yayınlanmayacak.

Apple, yapay zekâ özelliklerinin ilk olarak Amerikan İngilizcesi dilinde geleceğini belirtti. Diğer dillere olan destek ise önümüzdeki yıl itibarıyla eklenecek.

NEDEN DİĞER MODELLERE YAPAY ZEKA GELMEYECEK

Yukarıdan da görebildiğiniz gibi yalnızca A17 Pro ve üstü işlemciye sahip iPhone modelleri yapay zekâ güncellemesi alacak.

Apple, diğer modellerde yer alan işlemcilerin bu özellikleri çalıştırmak için yeterli olmadığını söylüyor.