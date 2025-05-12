Yapay zeka destekli Siri, iPhone 19 modelleri ile gelecek

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Apple'ın geçen yıl iPhone 16 serisi için kullandığı "Apple Intelligence" sloganı büyük beklentiler yaratmıştı.

Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiaları, bu vaadin tam olarak gerçekleşmesinin 2027'yi bulabileceğini gösteriyor.

"Apple Intelligence" olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri paketi aylardır tartışılıyor. Mevcut araçların rekabete kıyasla yetersiz kaldığı ve en çok beklenen yenilenmiş, çok daha akıllı Siri'nin sürekli ertelendiği belirtiliyor.

GECİKMELER VE APPLE'IN ÇÖZÜM ARAYIŞI

Durum o kadar ciddileşti ki, Apple yanlış reklam yaptığı gerekçesiyle dava edildi. Şirket yöneticilerinin bu durum için "yoğun kişisel sorumluluk" aldığı ifade ediliyor.

Apple, bazı yapay zeka özelliklerini daha erken sunabilmek için Google ile Gemini yapay zeka modeli için ortaklık kurmayı dahi değerlendiriyor.

Ancak Gurman'a göre, Apple'ın üzerinde çalıştığı iki büyük Apple Intelligence gelişmesi ancak 2027'de gelebilir.

Bunlar; Siri'yi Büyük Dil Modelleri (LLM) kullanacak şekilde güncellemek ve yapay zeka sunucuları için daha güçlü çipler kullanmak.

LLM destekli yeni Siri, kullanıcıların iPhone 16'dan beri beklediği bir özellikti. Başlangıçta bu gecikmenin iPhone 17 ile çözülmesi umuluyordu.

Eğer bu gecikme Gurman'ın söylediği gibi 2027'ye kadar uzarsa, bu Apple için büyük bir handikap olabilir.

Rakipleri Samsung Galaxy S25 ve Google Pixel 9 serilerinin çok daha kapsamlı yapay zeka setleriyle gelmesi bekleniyor.

Çinli üreticiler Huawei ve Xiaomi de yeni telefonlarında yetenekli yapay zeka çözümleri sunuyor.

2027'DEKİ DİĞER APPLE PLANLARI

2027 yılı aynı zamanda iPhone'un 20. yıldönümü olacak. Apple'ın o yıl uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone modelini ve ekranda hiçbir kesik bulunmayan yeni bir iPhone Pro modelini piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

Bu kadar uzun bir gecikme durumunda, birçok kullanıcının "Apple Intelligence"ı unutmuş olabileceği ve bunun yerine yeni iPhone modellerine odaklanacağı düşünülüyor.