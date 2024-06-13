Yapay zeka destekli telefon çağı başlıyor: İşte karşımıza çıkacak yeni özellikler Apple ve Google, notlar oluşturmak, belgeleri özetlemek ve görseller üretmek için artık yapay zeka kullanıyor. Peki bu teknoloji hayatımızı nasıl değiştirecek?

ensonhaber.com

Her yıl, Apple ve Google, akıllı telefonlarımıza ana ekranda estetik revizyonlar, daha güçlü gizlilik korumaları ve eğlenceli mesajlaşma araçları gibi yeni özellikler getiren önemli yazılım güncellemelerini duyuruyor.

Bu yıl değişiklikler daha radikal oldu, çünkü şirketler telefonlarımıza artık yapaya zeka getirmeye başladı.

Apple yeni özelliklerini tanıttı

Pazartesi günü düzenlenen yıllık geliştirici konferansında Apple, bu sonbaharda iPhone'lara güç veren işletim sistemi iOS 18'e gelecek bir dizi geliştirmeyi gösterdi.

Yeni araçlar arasında, sesli asistan Siri'nin yenilenmiş bir sürümü ve görüntüler oluşturacak, web makalelerinin özetlerini çıkaracak ve kısa mesajlara ve e-postalara yanıtlar hazırlayacak bir yapay zeka sistemi yer alıyor.

Apple'ın tanıtımı, Google'ın geçtiğimiz ay ses kayıtlarını otomatik olarak özetleyen, bir telefon görüşmesinin dolandırıcılık olup olmadığını tespit eden ve öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olan bir yapay zeka sistemini içeren Android duyurularının ardından geldi.

Yapay zeka teknolojisi hâlâ yeni olduğundan, bu gelişmelerin kitlelerde yankı uyandırıp uyandırmayacağı belli değil.

Güncellemeler çok yakında

Apple ve Google, bu sonbaharda iOS ve Android için ücretsiz yazılım güncellemelerini yayınlamaya hazırlanıyor. İşte akıllı telefonlarımızın nasıl değişeceği hakkında bilmeniz gerekenler.

Siri yapay zekayla tamamen değişiyor

Apple, 13 yaşındaki sanal asistanı Siri'yi tamamen elden geçirdiğini söyledi.Asistan yakında şirketin "geniş dil modeli" versiyonu olan Apple Intelligence tarafından desteklenecek.

Bu tür yapay zeka teknolojisi, telefonunuzdaki otomatik tamamlama özelliğine benzer şekilde hangi kelimelerin birbirine ait olduğunu tahmin etmek için istatistikler ve karmaşık algoritmalar kullanıyor.

Bu, ChatGPT ve Google Gemini gibi sohbet robotlarına güç veren teknolojinin aynısı.

Apple, kullanıcı verilerinin iPhone'larda kalacağı için kendi sisteminin diğerlerinden daha özel olduğunu söyledi.

Yükseltme, Siri'nin bir konuşmanın içeriğini işleyebilmesini sağlayacak ve kullanıcıların sanal asistanla daha doğal konuşmasına olanak tanıyacak.

Apple, yeni ve daha yetenekli Siri'nin aynı zamanda fotoğraf albümünüzde ehliyetinizin resmini aramak ve kimlik numarasını bir forma yapıştırmak gibi daha karmaşık görevleri de yerine getirebileceğini söyledi.

Apple, ayrıca yapay zekanın kullanıcılarının mesajların içinde otomatik olarak görseller oluşturmasına da olanak tanıyacağını duyurdu.

Örneğin, bir arkadaşınıza mutlu bir doğum günü diliyorsanız, yapay zeka, fotoğraf albümünüzde o arkadaşınızın bir resmini inceleyecek ve ardından o kişinin balonlu bir avatarını oluşturabilecek.

Yapay zeka aynı zamanda Mail ve Notes gibi uygulamaların yazılmasında da kullanılabilecek. Kullanıcılar, düzeltme yapmak veya farklı bir tarzda yeniden yazmak için metni vurgulayabilecek.

Apple, Siri'nin tarif fikirleri listesi oluşturmak gibi görevlerde yardım almak için ChatGPT'den yararlanabilmesi amacıyla OpenAI ile bir ortaklık kurduğunu da açıkladı.

Yapay zeka özellikleri, bu sonbaharda iPhone 15 Pro da dahil olmak üzere yalnızca en yeni ve en hızlı iPhone'lara gelecek.

Google da Android için benzer adımlar atıyor

Google'ın en yeni yapay zeka özelliklerinin çoğunu yalnızca Google Pixel telefonlarının sahipleri kullanabiliyor. Ancak, bu yılın sonlarında diğer Android cihazlara da destek verilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Google, kullanıcıların bir uygulama indirmeyi gerektiren yeni yapay zeka asistanı Gemini'yi test etmelerine izin vermişti.

ChatGPT'ye benzer şekilde Gemini, verdiğiniz komut ne olursa olsun yanıtlar üreten bir sohbet robotu gibi davranıyor.

Gemini'nin Nano adı verilen yeni bir sürümü, gizlilik amacıyla Google sunucularındaki istekleri işlemek yerine, yapay zeka görevlerini doğrudan Pixel telefonlarda çalıştırıyor.

Dolandırıcılık tespitine yönelik özelliklerden biri, telefon görüşmelerinizi dinlemek için yapay zekanın kullanılmasını içeriyor.

Yapay zeka, konuşma sırasında bir dolandırıcının çevrimiçi bankacılık şifrenizi istemesi gibi bir dolandırıcılık faaliyeti algıladığında, kullanıcıyı bildirimle uyarıyor.

Diğer bir özellik olan Circle to Search, kullanıcıların herhangi bir görseldeki nesneyi daire içine alarak hızlı bir şekilde Google'da arama yapmasına olanak tanıyor.

Bu özellik, artık öğrencilerin yardım için bir matematik veya fizik problemini daire içine almalarına olanak tanıyacak şekilde genişletildi.

Google'ın yapay zekası daha sonra sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin adımların bir listesini oluşturuyor.

Gemini Nano ayrıca bir ses kaydından otomatik olarak oluşturulan bir transkript alabilir ve toplantılar için yararlı olabilecek yazılı özetler oluşturabilir.

Başka bir araç olan Magic Compose, bir mesajı farklı bir tarzda hızlı bir şekilde yeniden yazmak için Google'ın Mesajlar uygulamasında kullanılabilir.

Mesajlaşmada iyileştirmeler

On yıldan fazla bir süredir, dünyanın her yerindeki akıllı telefon kullanıcıları yeşil-mavi balon ayrımıyla karşı karşıya kalıyor.

iPhone kullanıcıları diğer iPhone'lara mesaj gönderdiğinde mesajlar mavi renkte görünüyor ve eğlenceli emojiler ve animasyonlar gibi özel avantajlardan yararlanabiliyor.

Ancak bir iPhone kullanıcısı bir Android kullanıcısına mesaj gönderdiğinde balon yeşile döner, birçok özellik bozulur. Buna fotoğraf ve videoların kalitesi de dahil.

Apple nihayet bu uçurumu kapatmaya yönelik bir adım atıyor. iOS 18'de mesaj uygulamasının, Google ve diğerlerinin yıllar önce uygulamalarına entegre ettiği bir standart olan Zengin İletişim Hizmetlerini (RCS) benimseyeceğini söyledi.

iPhone'lar ve Android'ler arasında gönderilen metinler yeşil kalacak, ancak görseller ve videolar daha kaliteli olacak.

Birçok iPhone ve Android kullanıcısı, görüntü kalitesinin düşük olması nedeniyle birbirlerine mesaj göndermekten çekindiklerini söylüyordu.

Apple ayrıca iMessage uygulamasına gecikmiş gibi görünebilecek bir özellik getirdiğini de söyledi: Bir mesajı daha sonra gönderilecek şekilde planlama yeteneği.

Yapay zeka çağına hazır mısınız

Sonuç olarak, yapay zeka destekli telefonlar, günlük yaşamın birçok alanında devrim niteliğinde değişiklikler getirecek.

Yapay zeka destekli telefonların sunduğu bu kapsamlı ve gelişmiş özellikler, sadece teknoloji tutkunları için değil, günlük yaşamın her alanında yenilik arayan herkes için büyük bir adım anlamına geliyor.