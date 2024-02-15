Yapay zeka dopingi: Nvidia'nın piyasa değeri Google ve Amazon'u geçti Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Amazon'un ardından Google'ın çatı şirketi Alphabet'i de geride bıraktı.

ensonhaber.com

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla arttı.

Amazon ve Google'ı geçti

Nvidia'nın hisseleri 739 dolara yükselirken, şirketin piyasaya değeri 1.83 trilyon dolara çıktı.

Bu hızlı yükseliş sayesinde, Nvidia'nın piyasaya değeri Amazon ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'i geride bıraktı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ise 1,82 trilyon dolar olarak hesaplandı.

İlk 3'e girdi

Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya geriledi.

Ülkede en değerli ilk iki şirket ise 3 trilyon dolarla Microsoft ve 2,8 trilyon dolarla Apple.

ABD'li perakende devi Amazon ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer alıyor.