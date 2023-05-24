Yapay zeka, ekran kartı fiyatlarını yükseltiyor Nvidia, yapay zeka nedeniyle yüksek ekran kartı talebiyle karşı karşıya kaldı. Piyasada tedarik sorunlarının yaşanması, fiyatları artıracak.

ensonhaber.com

Son yıllarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşamıştı.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar tam düzelmişken, şimdi de yapay zekaya olan yüksek talep stokları eritmeye başladı.

Başlangıç aşamasında olan ekran kartı krizi, Nvidia’nın yapay zeka iş yüklerine yönelik hazırladığı profesyonel kartlar için geçerli.

Nvidia talebe yetişmekte zorluk çekiyor

Özellikle ChatGPT ve diğer üretken yapay zeka modellerinin hızla gelişimi, Nvidia'nın stoklarını tüketmeye başladı. Şirket, her ne kadar üretimi artırsa da talebe yetişememekten korkuyor.

Nvidia A100 ve H100 gibi yapay zeka destekli güçlü ekran kartı modelleri, Çin'de yüzde 40 daha pahalıya satılıyor.

Eğer yeteri kadar önlem alınamazsa, ikinci bir ekran kartı krizinin kapıda olduğunu söyleyebiliriz.