Yapay zeka, eleştirel düşünceleri olumsuz etkiliyor

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Yapay zeka, artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda..

Sağlıktan eğitime, finanstan eğlenceye kadar uzanan bu devrim, sadece günlük yaşamı değil, iş hayatımızda bile dengeleri sağlıyor..

Hayatın her alanında kendine yer bulan yapay zekayla ilgili yapılan bir araştırma ise ortaya ilginç bir veri koydu..

ANKET YAPILDI

Araştırmacılar, 319 kişiye, işle ilgili görevleri yerine getirmek için yapay zekaya nasıl ve ne zaman güvendiklerini ve bunun kendi eleştirel düşünme yeteneklerine ilişkin algılarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini incelemek için anket uyguladı.

YAPAY ZEKA ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ AZALTIYOR

Forbes'da yer alan Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin söz konusu araştırmasına göre, kişiler yapay zekaya ne kadar çok başvurursa o kadar az eleştirel düşünce geliştirdiler.

Çalışmada, yapay zekaya bağımlılığın, kişilerin eleştirel düşünme yeteneklerini kullanma biçimini değiştirdiği, bu gibi durumlarda odaklarını "bilgi doğrulama, yanıt entegrasyonu ve görev yöneticiliğine" kaydırdığı bilgisi paylaşıldı.