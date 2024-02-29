Yapay zeka etkisi: Ekran kartı satışlarında son 25 yılın en büyük artışı Jon Peddie Research raporuna göre, ekran kartı satışları son 25 yılın en büyük artışını yaşıyor.

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Son yıllarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri, stok problemleri yaşamıştı.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar düzeldi. Son zamanlarda ise yapay zeka uygulamalarına olan ilginin artması, sektörü daha da hareketlendirdi.

Son 25 yılda görülmemiş artış

2023 yılının dördüncü çeyreğine ait sonuçlara göre; ekran kartı sevkiyatları yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Rapora göre; sevkiyatlarda yaşanan artış, son 25 yılın en yüksek büyümesi olma özelliğine sahip.

Bu dönemde, ekran kartı satışları tam 76,2 milyon adet olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda ise büyüme yüzde 24 seviyelerine kadar çıktı.

Nvidia gücüne güç kattı

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla arttı.

Bu hızlı yükseliş sayesinde, Nvidia'nın piyasaya değeri Amazon ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'i geride bıraktı.

Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya geriledi.

Ülkede en değerli ilk iki şirket ise 3 trilyon dolarla Microsoft ve 2,8 trilyon dolarla Apple.