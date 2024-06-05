Yapay zeka güzellik yarışması adayları belli oldu: Türkiye'den 2 isim var Dünyanın yapay zeka tarafından üretilen kadınlara yönelik ilk güzellik yarışması "Miss AI" için adaylar açıklandı.

ensonhaber.com

Dünyanın yapay zeka tarafından üretilen kadınlara yönelik ilk güzellik yarışması "Miss AI" için bekleyiş sürüyor.

Bilgisayar tarafından üretilen kadınlar, güzellik yarışmasında birinci olmak için sahneye çıkacak.

Birinciye 20 bin dolar ödül

Yarışmanın birincisi 20 bin dolarlık ödülü kazanacak. Yapay zeka güzellik yarışmasında finale kalan isimler de belli oldu.

Türkiye'den iki isim var

Türkiye'deki ilk yapay zeka marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay, takipçilerini eğitirken dünyayı dijital olarak dolaşıyor.

Seren Ay'ın yaratıcıları, imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanıyor.

Dünya çapında maceralara atılan Seren, düzenli olarak Türkiye'nin tarihini ve ulusal bayramlarını dünyaya tanıtıyor.

Türkiye'den ikinci isim ise Asena İlik. Asena İlik'in amacı, hayal gücü ve çarpıcı görsellerle nasıl bir model olacağını dünyaya göstermek.

Asena'nın bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle yaratılmış bir kişiliği bulunuyor.

Finale kalan 10 aday şu şekilde: