Yapay zeka baş editörü işinden etti Geçirdiği kaza sonrası felç olan eski Formula 1 yarış pilotu Michael Schumacher ile röportaj yapıldığına dair Alman dergisi die Aktuelle'de bir haber çıktı. Röportajın yapay zeka ile hazırlandığı anlaşılınca baş editör şirket tarafından işinden kovuldu.

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Alman 'Die Aktuelle' dergisi, geçirdiği kazadan sonra felç olan ve kamuoyuna çıkmayan eski ‘Formula 1’ şampiyonu Michael Schumacher ile ilgili bir haberi kapağından ‘ilk röportaj’ diye duyurdu.

Kapaktaki yazının altına ise ‘Şaşırtıcı bir gerçeklik’ diye yazıldı.

Yapay zeka ile röportaj

Derginin iç sayfalarında röportajın, bir internet platformunda yayınlandığı ve yapay zeka ile yapıldığı ibaresi yer aldı

Şirket, Schumacher'in ailesinden özür diledi

Derginin sahibi olan Funke medya grubu, Cuma günü geç saatlerde bir bildiri yayınlayarak, 2013 sonlarında bir kayak kazasında ciddi beyin yaralanması geçirdiğinden beri kamuoyu önüne çıkmayan yarışçının ailesinden özür diledi.

CEO Bianca Pohlmann, “Bu tatsız ve yanıltıcı yazı çıkmamalıydı. Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor" diye yazdı.

Aile yasal işlem başlatacak

Şirketin 'Die Aktuelle' baş editörü Anne Hoffmann ile yollarını ayırdığını da sözlerine ekledi.Schumacher'in ailesi haber ajansı DPA'ya, yayın ışığında yasal işlem başlatmayı planladıklarını söyledi.