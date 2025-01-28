Yapay zeka pazarında DeepSeek depremi: ABD 1 trilyon dolar kaybetti

Haber Merkezi

Çinli teknoloji girişimi DeepSeek, geliştirdiği düşük maliyetli ve açık kaynaklı yapay zeka modeliyle yapay zeka pazarında deprem etkisi yarattı.

ABD medyası ve yapay zeka forumlarında DeepSeek'in, ABD'nin çip kısıtlamalarını nasıl aştığı ve rekabetçi yapay zeka modelleri nasıl geliştirdiği tartışılıyor.

"ABD HAKİMİYETİNE TEHDİT"

Nature dergisi, DeepSeek'in DeepSeek-R1 adlı büyük dil modelinin kimya, matematik ve kodlamada OpenAI'nin o1 modeliyle aynı seviyede performans gösterdiğini yazdı.

CNBC, DeepSeek'in ABD'nin yapay zeka hakimiyetine nasıl bir tehdit oluşturduğunu sorgulayan bir rapor yayınladı.

New York Times ise DeepSeek'in daha ucuz ve daha az güçlü çiplerle nasıl rekabetçi bir sohbet robotu geliştirdiğini yazdı.

Nanjing Üniversitesi'nden Li Baiyang, DeepSeek'in ABD'nin yapay zeka teknolojisindeki hakimiyetine meydan okuduğunu ve ABD'nin çip kısıtlamalarının etkisiz olduğunu kanıtladığını söyledi.

META BASKI ALTINDA

The Decoder ve Teamblind tarafından yayınlanan raporlar, Meta'nın DeepSeek'in başarısı karşısında baskı hissettiğini ve mühendislerinin DeepSeek'i analiz ederek benzer teknolojiler geliştirmeye çalıştığını ortaya koydu.

ÇİN VE ABD ARASINDAKİ REKABET

DeepSeek'in başarısı, Çin ve ABD arasındaki yapay zeka rekabetini daha da kızıştırdı. ABD, yapay zeka alanında Çin'e karşı katı önlemler almış olsa da DeepSeek, bu kısıtlamaların etkisiz olabileceğini gösterdi.

Li Baiyang, Çin ve ABD'nin yapay zeka sektöründe rekabet etmesine rağmen yapay zeka yönetimi gibi konularda iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

ABD BORSASI ÇAKILDI

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, ABD borsasına bir günde 1 trilyon dolar değer kaybettirdi.

DeepSeek ABD'yi sarsarken, hemen ardından şirkete siber saldırılar başlatıldı. Bu olay; Trump'ın "yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım" açıklamasından sonra gerçekleşti.

Elon Musk öncülüğünde bu amaçla bir yatırımcılar konsorsiyumu oluşturulmuştu. Çin ABD'nin planlarını bozdu.

Nvidia hisseleri yüzde 12, Meta ve Alphabet hisseleri ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Diğer teknoloji devleri de düşüşlerden etkilendi. Nasdaq 100 endeksi, yüzde 3 düşüşle son altı haftanın en kötü gününü geçirdi.

PİYASALARDA ENDİŞE

DeepSeek'in başarısı, ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek güçlü yapay zeka çiplerinin ihracat kısıtlamalarına rağmen gelmesi nedeniyle daha da şaşırtıcı bulundu.

Yatırımcılar, ABD'li şirketlerin yapay zeka alanındaki liderliğinin tehdit altında olduğu endişesine kapıldı.

Bazı uzmanlar, piyasaların DeepSeek'in başarısına aşırı tepki verdiğini ve satışların abartılı olduğunu düşünüyor. ABD'li şirketlerin yapay zeka alanındaki yıllardır süren liderliğinin kolay kolay sarsılmayacağı ve Çinli bir girişime büyük bir müşteri kayması olmayacağı belirtiliyor.

"REKABET İYİDİR"

Diğer uzmanlar ise DeepSeek'in başarısının yapay zeka alanında rekabeti artıracağını ve bu durumun tüketiciler için faydalı olacağını düşünüyor. Daha fazla yenilik ve daha düşük fiyatlar bekleniyor.