Yapay zeka sessizce personelin yerini mi alıyor? Google, rekor karlara rağmen binlerce çalışanı işten çıkardı Google, dahili yapay zeka yazılımı Goose'u tanıtırken yüzlerce kişiyi işten çıkardı. Bu işten çıkarmalar şirketin geçen yıl 20,7 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen gerçekleşti.

ensonhaber.com

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek.

Google sessizce çalışan sayısını azaltıyor

Google, rekor kâr elde etmesine rağmen yeni bir işten çıkarma dalgası duyurdu; bu da personelin yerini yapay zekanın alacağı endişesini artırdı.

Teknoloji devi, geçtiğimiz ay satış, donanım ve mühendislik ekipleri genelinde yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkardı ve her ekipten birkaç yüz kişinin işten çıkarıldığını doğruladı.

Google, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 52 artışla 20,7 milyar dolar kâr elde ettiğini, ancak iş gücünün yüzde 4 oranında küçüldüğünü bildirdi.

Amazon, Microsoft, Discord ve eBay gibi diğer büyük yapay zeka yatırımcıları da son 12 ayda on binlerce işçiyi işten çıkardı.

Google artık yapay zeka kullanıyor

Google'da mühendislik müdürü olan Kenneth Smith, yönetimin kendisini bir e-postayla gönderdiğini ve artık iş ilanlarında insanları kabul etmediğini söyledi.

Google, yalnızca şirket içi kullanım için oluşturulmuş ve 25 yılı aşkın mühendislik uzmanlığıyla eğitilmiş büyük dil modeli (LLM) Goose'u geçen hafta piyasaya sürdü.

Google'a göre bu yapay zeka; özgü teknolojilerle ilgili soruları yanıtlayabilir, dahili teknoloji yığınlarını kullanarak kod yazabilir ve doğal dil istemlerine dayalı olarak kod düzenleme gibi yeni yetenekleri destekleyebilir.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını duyurmasının ardından büyük işten çıkarmalar geldi ve ocak ayının ikinci haftasında 5 bin 500'den fazla kişi işten çıkarıldı.

Hem Amazon hem de Google, yapay zeka girişimi Anthropic'e milyonlarca dolar yatırım yapacaklarını ayrı ayrı doğruladıktan kısa bir süre sonra, geçen ay yüzlerce işçiyi işten çıkaracaklarını duyurdu .

Microsoft, bir yıl önce yaklaşık 10 bin çalışanını işten çıkarırken, geçen ay oyun biriminde 2 bin kişi daha kovuldu.

Layoffs.fyi'nin verilerine göre, Mayıs 2023'ten bu yana yapay zeka nedeniyle 4 bin 600 iş kaybedildi ve bu yıl 159 teknoloji şirketinde yaklaşık 41 bin 800 çalışan işten çıkarıldı.

Üstelik bu işten çıkarmalar, büyük teknoloji şirketlerinin kârlarında büyük bir artış görmesine rağmen gerçekleşti.

Yeni bir raporda, yapay zeka ile ilgili işten çıkarmaların çoğunluğunun, şirketlerin yapay zeka teknolojisi geliştirmeye odaklanması veya bu teknolojinin doğrudan çalışanların daha önce üstlendiği görev ve rollerin yerini alması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi .

Teknoloji işe alım platformu Dice'ın sahibi olan DHI grubunun CEO'su Art Zeile, şöyle konuştu:

Bu şirketler genel olarak başarılı olamayan ürün grupları veya bölümlerle ilişkili çalışan sayısını azaltıyor, çünkü kendilerini yapay zeka için yeniden konumlandırmak istiyorlar.

Google'ın 2024'te daha fazla işten çıkarma yapmayı planladığı bildiriliyor. Ancak CEO Sundar Pichai, geçen yıla oranla daha az kişi işten çıkaracaklarını iddia ediyor.