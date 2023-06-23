Yapay zeka, şimdi de spor karşılaşmalarını yorumlayacak Bilişim şirketi IBM, Watsonx'un üretken yapay zeka teknolojisi ile tenis özetlerini yorumlayacak. İşte detaylar.

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi, gitgide teknolojik ilerleme, üretim, uygulama gibi alanları aşıp düşünsel alanlarda da kendini göstermeye devam ediyor.

Spor karşılaşmalarını yorumlayacak

Bilişim şirketi IBM, Watsonx'un üretken yapay zeka teknolojisi ile tenis özetlerini yorumlayacak.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, yapay zeka maç özetlerinde önemli anları yorumlayacak ve analizler sunacak.

Wimbledon Tenis Şampiyonası 3 - 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tenis takipçileri, Wimbledon'un uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapay zekanın önemli anlarda yaptığı yorumları takip edebilecek.