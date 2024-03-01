Yapay zeka teknolojilerinden faydalanabileceğiniz 12 farklı alan Yapay zekanın işlevi ve popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Bu teknolojiyi kullanarak neler yapabileceğinizi ayrıntılı olarak anlattık.

ensonhaber.com

Yapay zeka, bilgisayar sistemlerine insan benzeri zekâ ve öğrenme yetenekleri kazandırmayı amaçlayan bir teknoloji alanıdır.

Bu teknoloji, algoritmalar ve veri kullanarak tanıma, karar verme, dil işleme, özerk hareket etme gibi insan benzeri yetenekleri taklit etmeye odaklanıyor.

Son yıllarda yapay zeka, hayatımızın hemen her alanında etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Statista'ya göre dünya çapında Yapay Zeka (AI) yazılım pazarından elde edilen gelirin 2025 yılına kadar 126 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Peki her geçen yıl daha da gelişen bu harika teknolojiyi kullanarak neler yapabilirsiniz? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

1. Ses oluşturma

Web sitenize veya yaratıcı projelerinize ses eklemenin yollarını arıyorsanız yapay zeka size yardımcı olabilir.

Yapay zeka müzik oluşturucuları, ses araçları ve ses oluşturucuları sayesinde bir podcast'e film müziği ekleyebilir, pazarlama videolarına ses katmanı ekleyebilir ve hatta projelerinizi geliştirmek için kendi müziğinizi oluşturabilirsiniz.

Örneğin Mubert'i kullanarak bir metin istemi ve birkaç tıklamayla kolayca müzik oluşturabilirsiniz.

2. İş takibi

Bir işi yürütmek, özellikle de tek kişilik bir operasyonsa zaman alıcıdır. Yapay zekadaki gelişmeler sayesinde artık size yardımcı olması için bir insanı işe almanıza gerek yok.

Blog yazısı yazma, randevuları yönetme veya finansal ipuçları konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, yapay zeka asistanları daha üretken olmanızı sağlayan çeşitli görevlerde size yardımcı olabilir.

Örneğin Tykr gibi bir finans asistanı kullanarak hisse senedi portföyünüzü yönetebilir, yatırım fırsatları hakkında bilgi edinebilir ve yatırımın temellerini öğrenebilirsiniz.

3. Avatar oluşturma

Yapay zeka avatar oluşturucuları şu sıralar çok popüler. Picsart, Lensa AI ve Synthesia gibi şirketler sayesinde statik ve videolu avatarlar oluşturabilirsiniz.

İster şirketiniz için daha profesyonel bir temsil oluşturmak, ister sosyal medya avatarlarınızı yenilemek, hatta pazarlama videoları veya çevrimiçi iş sohbet için gerçeğe yakın 3D avatarlar oluşturmak istiyor olun, bu araçlar ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

4. Markalaşma konusunda yardım

Mevcut işinizi yeniden markalamak veya yeni bir girişim başlatmak istiyorsanız yapay zeka size yardımcı olabilir.

Wix Logo Oluşturucu gibi şirketlerin sunduğu, kısa sürede kendinizi bir grafik tasarım profesyoneli gibi hissetmenizi sağlayacak, yaratıcılığı harekete geçirecek harika logo oluşturucular var.

İster sosyal medya gönderileri oluşturmak ister marka standartlarınızı oluşturmak istiyor olun, marka bilinci oluşturmak yapay zeka ile oldukça kolay.

5. Satış ve pazarlama araçları

Potansiyel müşteriler oluşturmak ve gelirinizi artırmak istiyorsanız, bazı mükemmel yapay zeka destekli satış ve pazarlama araçları, işinizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir.

Bu araçlar bir e-posta listesi oluşturmanıza, onlara video öğeleriyle ulaşmanıza ve müşteri etkileşimlerinizi analiz etme fırsatlarını keşfetmenize yardımcı olur.

Örneğin, Seamless.AI'nin yerleşik arama motorunu kullanarak kişi listelerinizi en güncel iletişim bilgileriyle güncellemek için yapay zekanın gücünden yararlanabilirsiniz.

Ek olarak, Ocoya gibi yazılımları kullanarak sosyal medya gönderileri oluşturabilir ve bunları planlayabilirsiniz, bu da işinizin diğer yönlerine odaklanmanız için size daha fazla zaman kazandırır.

6. Görüntü düzenleme

Serbest çalışan veya web ajansı sahibiyseniz, iyi müşteri fotoğrafları çekmenin ne kadar zor olabileceğini bilirsiniz.

Neyse ki yapay zeka, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken sizi bir fotoğraf düzenleme sihirbazına dönüştürebilir.

Görüntüleri büyütmek, geliştirmek veya Photoshop ile yeni kompozisyonlar oluşturmak istiyorsanız, görüntü düzenleme araçları işi hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.

7. Verimlilik artırma

İster web sitenizin nasıl performans gösterdiğine dair bilgi edinmek, ister gelişmiş SEO teknikleri olsun, işi hızlı bir şekilde halletmenize yardımcı olacak birçok yapay zeka üretkenlik aracı var.

Örneğin, Freshworks Freddy AI , müşterilerinizle etkileşim için daha iyi bir sistem oluştururken pazarlama otomasyonuna da yardımcı olabilir.

Alternatif olarak, toplantı notlarını yazıya dökmenin bir yoluna ihtiyacınız varsa Otter AI'ye göz atabilirsiniz.

8. İçerik ve haber yazma

Yapay zekanın en dikkate değer kullanımlarından biri metin yazmaktır. Copy.AI , Writesonic veya ChatGPT gibi yapay zeka yazma yazılımlarını kullanarak sosyal medya gönderileri, bilgilendirici metinler, bloglar, haberler ve daha fazlası için içerikler oluşturabilirsiniz.

9. Yapay zeka görüntü oluşturucuları

Görüntüler, herhangi bir web sitesinin veya pazarlama materyalinin en önemli yönlerinden biridir.

Yapay zeka görüntü oluşturucularının 2022'nin sonlarında kullanıma sunulmasıyla birlikte, sanatsal yetenek düzeyi ne olursa olsun, herkes etkileyici görüntüler oluşturabiliyor.

Adobe Firefly, Stable Diffusion, Midjourney ve DALL-E gibi uygulamaları kullanarak; broşürler, sosyal medya şablonları, renk paletleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

10. Kodlama asistanları

Geçmişte, özel bir eklenti veya tam bir statik HTML oluşturmak istiyorsanız, kendinizi uzun bir projeye hazırlamanız gerekirdi.

Işık hızında piyasaya çıkan yapay zeka kodlama asistanlarının sayısıyla artık kendi başınıza kodlama yapmak için sayısız saatler harcamanıza gerek yok.

GitHub Copilot gibi yazılımları kullanarak her zamankinden daha hızlı ve daha verimli kod yazabilirsiniz.

Bu kodlama asistanlarının en iyi yanı, çoğunluğunun favori kod düzenleyicinizle birlikte çalışacak olmasıdır, böylece yeni bir platform öğrenmek için zaman harcamanıza gerek kalmaz.

11. Web sitesi oluşturucular

Yapay zeka web sitesi oluşturucuları sayesinde web sitesi oluşturmak artık çok daha kolay.

Wix ve Hostinger gibi sektörün büyük oyuncuları süreci kolaylaştırmak için hizmetler sunmaya başladı.

Wix aracılığıyla birkaç soruyu yanıtlayabilir ve birkaç dakika içinde özel bir web sitenize sahip olabilirsiniz.

Framer gibi diğer araçlar, metin istemiyle tamamen işlevsel bir web sitesi oluşturabilir.

Alternatif olarak, yeni siteniz için görseller ve içerik oluşturmak amacıyla Midjourney ve ChatGPT gibi araçları birleştirebilirsiniz.

12. Yapay zeka ile video oluşturma

Yapay zekanın bir başka mükemmel kullanımı da video oluşturma uygulamalarıdır. Örneğin, Pictory'yi kullanarak bir blog yazısı URL'sinden pazarlama videoları oluşturabilirsiniz.

Alternatif olarak, Synthesia'yı kullanarak animasyonlu avatarlarla gerçekçi eğitim videoları yapabilirsiniz.

Hatta Runway gibi, ağır çekim efektleri ekleyerek, renk geliştirmeleri yaparak ve yapaylıkları kaldırarak mevcut videoları iyileştirmeniz için gerekli araçları sağlayacak programlar da var.