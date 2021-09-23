Yaprak dökümü: Mark Zuckerberg'in sağ kolu da Facebook'tan istifa etti

Mark Zuckerberg'in sağ kolu olarak gösterilen şirketin baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer, görevini bırakma kararı aldı.

Son yıllarda gizlilik skandallarıyla gündeme gelen ve güvenlik konusunda eleştirilen alan Facebook'ta istifa depremi yaşanıyor.

ABD’li teknoloji devinin kurucusu Mark Zuckerberg’in en güvendiği isimlerin başında gelen ve onun sağ kolu olarak adlandırılan baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer, görevini bırakma kararı aldı.

2013 yılından bu yana bu görevi yürüten 46 yaşındaki Schroepfer, ailesine ve hayır işlerine daha fazla vakit ayırabilmek için bu kararı aldığını söyledi.

"ÇOK ZOR BİR KARAR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Schroepfer, Facebook'u çok sevdiğini ve bu kararın kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Schroepfer’den gelecek yıl boşalacak pozisyona Andrew Bosworth’un getirileceği belirtiliyor. Schroepfer gibi uzun süredir Facebook için çalışan Bosworth, ‘artırılmış ve sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı’ olarak görevini sürdürüyor.

ZUCKERBERG'DEN AÇIKLAMALAR

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Schroepfer'in şirketten ayrılışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Son 13 yılda topluluğumuza ve şirketimize yaptığı olağanüstü katkılar için Schrep'e teşekkür etmek istiyorum. Ekiplerimizi oluşturmak ve ölçeklendirmekten kilit liderlerimizin çoğuna rehberlik etmeye; AI ve VR gibi yeni teknolojiler geliştirmemize yardımcı olmaktan altyapımızı ve ticari hizmetlerimizi küresel ölçekte işletmeye kadar yaptığımız hemen hemen her şeyde kritik bir rol oynadı.

Schrep ve benim yıllar boyunca yakın bir ortaklığımız oldu ve o harika bir lider olmasının yanı sıra harika bir insan ve yakın bir arkadaş." ifadelerini kullandı.

FACEBOOK HİSSELERİ DÜŞTÜ

Facebook’un hisseleri son gelişmelerle birlikte yüzde 4 düşerek son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Schroepfer’in yanı sıra Carolyn Everson, Fidji Simo ve David Fischer, Facebook’un üst düzey yönetimden son dönemde ayrılan isimler olarak dikkat çekiyor.