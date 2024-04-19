Yarı robot hamam böcekleri arama kurtarma görevlerinde kullanılacak Bilim insanları, uzaktan kontrol edilebilir yarı robot hamam böcekleri üretti. Bu küçük robotlar, gelecekte arama kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

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ensonhaber.com

Bilim insanları, yeni yayınladıkları bir çalışmada, gelecekte zorlu arazi koşullarındaki arama kurtarma görevleri için hamam böceklerinin oldukça iyi iş çıkarabileceğini vurguladı.

Henüz akran denetiminden geçmemiş olan çalışmada, bilim insanları robot hamam böcekleri oluşturdu.

Gerçek böceklere bilgisayar bağlandı

Sırtlarına bilgisayar monte edilmiş uzaktan kumandalı gerçek hamam böcekleri, sürü halinde hedef konuma doğru hareket edebiliyor.

Bu deneylerde hamam böcekleri, merkezi bilgisayarla iletişim kurmak için bir pil, küçük bir bilgisayar ve bir antenden oluşan “sırt çantaları” giydi.

Elektrotlar ile komutlar verildi

Ekip, hayvanların her iki tarafındaki duyu organlarına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla her böceğe komutlar verdi.

Elektrotlar sol veya sağ bölgeye akım uyguladığında hamam böcekleri o yöne doğru döndü.

Araştırmacılar, bu tür 20 böcekten oluşan bir sürünün, çölü taklit etmek üzere tasarlanmış, 3,5 metrekarelik kumlu, engebeli bir test alanında tek kişi gibi seyahat edebildiğini gösterdi.

Sürüyü koordine etmek için merkezi bilgisayardaki yazılım, bazı hamam böceklerini lider olarak atadı ve diğer böcekler bu liderleri takip etti. Strateji, turistlere rehberlik eden tur rehberlerini ilham aldı.

Bilgisayar, her ne kadar böceklerin hareket edeceği yönü belirlese de uzuvlarının hareketi ve dolayısıyla engellerin üzerinden veya etrafından tırmanma yetenekleri hamam böceklerinin kendileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Testte, bir hamam böceği yanlışlıkla sırt üstü yuvarlandığında, yakındaki böcekler onu düzeltmek için birlikte çalıştı.

Bilim insanları, bunun bilgisayar tarafından yönlendirilen bir davranış değil, içsel bir davranış olduğunu söylüyor.

Doğal afetlerde kullanılabilir

Araştırmacılar, yarı robot hamam böceği sürülerinin çok sayıda alanı araştırmak, yerleşik sensörlerden çevresel ölçümler almak veya doğal bir felaketin ardından enkaz altında kalan insanları aramak için ideal olacağını söylüyor.