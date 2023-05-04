Yarışçılar buraya! F1 23 çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı Codemasters tarafından geliştirilen F1 23’ün çıkış tarihi açıklandı. Öte yandan, F1 23’ün Türkiye fiyatı oyuncuları biraz üzebilir.

ensonhaber.com

Electronic Arts bünyesi altında yarış oyunları geliştiren Codemasters, merakla beklenen yarış oyunu F1 23'ün çıkış tarihini açıkladı.

EA Uygulaması, Epic Games Store ve Steam aracılığıyla PS5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak olan oyun, 16 Haziran 2023 tarihinden itibaren satın alınabilecek.

F1 23 Türkiye fiyatı üzecek

Son zamanlarda artan dolar kuru nedeniyle, ülkemizde satılan oyun fiyatları zirve yapmış durumda. Bu durumdan F1 23 de nasibini alacak.

Oyunun Steam fiyatı, F1 23 Standart Edition için 1.200 TL, F1 23 Champions Edition için ise 1.600 TL olarak açıklandı.

F1 23, yeni Las Vegas Grand Prix'i de dahil olmak üzere, 2023 sezonunda her takıma, sürücüye ve piste ev sahipliği yapacak.

Bunun yanında, uzun bir aradan sonra kırmızı bayrak uygulaması tekrardan geri dönüyor. Ancak sistemin nasıl çalışacağı henüz açıklanmadı.

Bir diğer önemli yenilik ise Braking Point olacak. F1 2021’de gelen Braking Point moduyla çaylak sürücü Aiden Jackson tanıtılmıştı. Yeni oyunla birlikte bu mod geri gelecek.