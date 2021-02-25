Yazılım şirketi MicroStrategy, 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı

ABD tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy, 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi.

Son dönemlerin popüler kripto parası Bitcoin, her ne kadar biraz geri çekilse de yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve gelecekte Bitcoin ile ödeme alabileceğini duyurmuştu.

ABD'Lİ ŞİRKETTEN 1 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN

Tesla'nın ardından yeni bir hamle de ABD tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy'den geldi. Şirket, 1 milyar dolar değerinde 19 bin 452 adet Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi ve toplam Bitcoin sayısını 90 bin 500'e çıkardı.

MicroStrategy, geçtiğimiz yılın son günlerinde Bitcoin satın alabilmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti.

Şirket CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'i günün birinde 7-8 milyar insanın kullanacağını dile getirdi.