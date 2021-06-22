Yazılım şirketi MicroStrategy, 489 milyon dolarlık daha Bitcoin aldı

Yazılım şirketi MicroStrategy, 489 milyon dolarlık daha Bitcoin aldı

ABD tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy, 489 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi.

Son dönemlerin popüler kripto parası Bitcoin, her ne kadar biraz geri çekilse de yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

Yüklü Bitcoin alımlarıyla adından sıkça söz ettiren ABD merkezli yazılım şirketi MicroStrategy, 489 milyon dolarlık daha Bitcoin aldı. Şirket, geçtiğimiz haftalarda 500 milyon dolarlık Bitcoin satın almıştı.

ELİNDEKİ BTC ADEDİ 100 BİNİ AŞTI

Şubat ayında da 1 milyar dolarlık Bitcoin alan şirketin elindeki toplam BTC sayısı 105 bine yükseldi.

MicroStrategy, söz konusu Bitcoin miktarına ulaşabilmek için toplamda 2 milyar 741 milyon dolar harcadı.

Şirket CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'i günün birinde 7-8 milyar insanın kullanacağını söylüyor.





