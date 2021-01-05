Yedi kollu cerrah robot, Tayland'da ameliyatlara başladı

ABD yapımı "da Vinci Xi" adlı 7 kollu cerrahi robot, Tayland'daki Rajavithi Hastanesi'nde kullanılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle artık robotlar daha çok karşımıza çıkmaya başladı.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla evimizin içine kadar giren akıllı robotlar, günlük işlerimize yardımcı olmakla birlikte sağlık sektöründe de oldukça sık kullanılıyor.

Tayland'daki Rajavithi Hastanesi, doktorların kabiliyetini artıran ve ameliyat olanların hastanede yatma süresini kısaltan, yüksek teknoloji cerrahi robot kullanmaya başladı.

Ülkenin başkenti Bangkok'ta bulunan hastanedeki ABD yapımı "da Vinci Xi" adlı cerrahi robot, ürolojik rahatsızlıklarda kullanılmak üzere tasarlandı.

İçerdiği üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü teknolojiyle bir bölgenin son derece fazla büyütülmüş görüntülerini sağlayan teknolojiyi kullanan cerrahlar, robot sayesinde gelişmiş derinlik algısına ve net görüşe sahip oluyor.

İNSAN ELİNDEN DAHA KIVRAK

da Vinci Xi isimli robotun becerileri de bununla bitmiyor. Robotik kollardaki hareket teknolojisi, sahip olduğu 7 kolla cerrahların insan elinin yapabileceğinden daha sabit ve kıvrak hareket etmesine imkan sağlıyor.

Dünya genelinde 5 bin 270 cerrahi robot bulunduğu tahmin edilirken, Tayland'daki üç farklı hastane, bunlardan 8'ine sahip.

Ancak Rajavithi Hastanesi'nin cerrahi robotik sistemini denetleyen ekibin başındaki isim Tanet Thaidumrong, da Vinci Xi'nin ülkedeki en gelişmiş teknoloji olduğunu söylüyor.

ROBOT İÇİN ÖZEL AMELİYATHANE

Bir cerrahın, söz konusu robotla ameliyat gerçekleştirebilmesi için 30 saat eğitim alması gerekiyor. Bu nedenle söz konusu robot için özel bir ameliyathane hizmete açıldı.

Hastane, robotun şimdiye kadar görev aldığı operasyonların yüzde 85'inin kulak burun boğaz, yüzde 11'inin jinekoloji, yüzde 2‘sinin prostat ve böbrek kanseriyle ilgili olduğunu açıkladı.



