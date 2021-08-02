Yeni araştırmaya göre Mars'ta yaşam yok

Yeni yapılan bir araştırma, Mars'ta keşfedilen yer altı göllerinin su yerine donmuş kil barındırabileceğini söylüyor.

NASA ve SpaceX gibi uzay şirketleri, Mars'ta yaşam olup olmadığını araştırmak için çeşitli görevler yürütüyor.

Örneğin 18 Şubat 2021'de kızıl gezegene inen Perseverance aracı, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştırmak için görevlendirildi.

2018 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosfer Sondajı Radarı (MARSIS), gezegenin güney kutup buzulunun altında sıvı bir gölün varlığını tespit etmiş ve yaşam ihtimalleri yeşermişti.

YENİ ARAŞTIRMA TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Öte yandan, ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Gezegen Bilimleri Enstitüsü (Planetary Science Institute) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tespit edilen göllerde su yerine donmuş kil var.

Çalışmanın baş yazarı Isaac Smith, 2018 yılında alınan verilerin artık bir geçerliliğinin olmadığını söyledi ve gezegendeki yaşam iddiaları sarsıldı.

Smith'in aktardığına göre, çok düşük sıcaklıklarda donmuş katı killer yansıma yapabilir ve Avrupa Uzay Ajansı gözlemlerinde de bu yansımalar su sanılmış olabilir.

Smith ve arkadaşları, bu teorilerini ispatlamak için de laboratuvarda kilin bu yansımayı oluşturup oluşturamayacağını denedi.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, laboratuvar ortamında killeri -7 dereceye kadar soğuttu ve Avrupa Uzay Ajansı'nıntespit ettiği parlak radar yansımalarını üretti.

Ayrıca Smith'e göre, Mars'ın buzul bölgelerinde suyun sıvı olarak durabilmesi için fazla miktarda ısı ve tuz gerekiyor. Bu nedenle, orada su yerine kilin bulunması daha mantıklı bir açıklama olarak dikkat çekiyor.